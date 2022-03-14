Беженцев из Украины могут разместить в домах российских олигархов

В интервью Би-би-си он сказал, что занимается изучением правовой базы, на основании которой дома россиян под санкциями можно было бы использовать в гуманитарных целях, пишет BBC.

Министр признает, что это беспрецедентная инициатива с точки зрения закона и, безусловно, речь не идет о конфискации, а лишь об использовании жилья строго в период, пока на владельцев наложены ограничения.

"Если ваши богатства и ваше влияние направлены на поддержку Путина и создание для него комфортных условий жизни, несмотря на то, что он творит, тогда, боюсь, вам придется смириться с последствиями", - заявил Гоув.

Между тем, министр готов предоставить место для беженцев и в своем собственном доме, но сначала, по его словам, ему надо уладить ряд моментов, учитывая его должность.

Ранее британское правительство объявило, что граждане страны, которые бесплатно предоставят временное убежище беженцам из Украины как минимум на полгода, будут получать от властей 350 фунтов в месяц в знак благодарности.

Кроме того, местные органы власти получат по 10 тыс. фунтов на каждого принятого беженца в качестве меры поддержки. Для детей школьного возраста эта сумма будет еще выше.

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