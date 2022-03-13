НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Весна не за горами? На следующей неделе ожидается потепление!

В понедельник и вторник антициклон вблизи Эстонии будет оставаться малоподвижным. Осадков не ожидается, погода будет ясной, а небо чистым.

Во вторник в районе Сааремаа и Пярнумаа может быть облачно, но, согласно последним данным, большого количества осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -5°С, днём же, благодаря солнцу, термометр будет показывать от 3 до 9 градусов тепла.

В среду область высокого давления ослабнет, небо затянется облаками, а на островах могут быть осадки. Ветер будет слабым и переменных направлений. Ночью температура воздуха упадет с 0°С до -6°С, днем будет будет составлять +2..+5°С. Там, где небо будет ясное, поднимется до +8°С.

В четверг вновь усилится область высокого давления и небо прояснится. Ветер будет сохранятся слабым и преимущественно восточного направления. Температура воздуха ночью опустится до 2 — 7 градусов мороза, днём же термометр будет показывать +2..+8°С.

В пятницу в непосредственной близости от антициклона будет безветренно и, в основном, безоблачно. Температура воздуха ночью будет составлять -3..-9°С, днём +3..+9°С.

Синоптик Кайро Киитсак сообщает на своей странице в Фейсбуке, что после дождливого и изменчивого февраля, март будет в целом довольно сухим и стабильным. ”Благодаря солнцу, дни будут по-весеннему теплыми”, — пишет Киитсак.