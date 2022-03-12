Жительница Нарвы — министру юстиции: ”Я боюсь, хотя моя семья живет в Эстонии четыре поколения”

Беженцев из Украины в стране почти 13000. Среди них примерно 40% детей. Некоторые проезжают через Эстонию, направляясь в Финляндию и Швецию. Лаури рассказала о том, что им помогают местные добровольцы — и это прекрасный пример. Правительство старается решить вопрос с жильем. Центры для беженцев открыты в Таллинне, Раквере и Тарту. Часто приехавшие в Эстонию после 24 февраля украинцы живут с родственниками, но есть и варианты, которые предлагает государство. Сейчас это в основном отели. Со статусом беженца украинцы получают все те же права, что и жители Эстонии.

Министр добавила, что не знает сколько продлится война, как долго украинцы будут нуждаться в помощи. Но Эстония делает все возможное, чтобы они могли здесь жить, работать и учить своих детей, пока им это необходимо.

- Нелегко ответить на это, — сказала Марис Лаури. — Я понимаю вопрос, но эстонцы из других регионов не понимают. Они не знают людей, которые здесь живут. А люди эмоциональны, и если ты не знаешь людей, говорящих на других языках, то у тебя появляются опасения. Сейчас идет война, люди, приезжающие из Украины, в трудном состоянии, они лишились домов, травмированы и это причина помогать им больше, чем другим.

Первый вопрос на встрече касался того, что, еще до того, как в Эстонию приехали беженцы из Украины, людям, давно живущим здесь и говорящим на других языках — не только русском — уделялось недостаточно внимания. Сейчас на сайтах, предлагающих работу, появились значки с украинским флагом. А как же быть другим? Это вызывает ощущение дискриминации. ”Насколько государственная коммуникация будет проукраинской и в будущем?” — уточняет вопрос Денис Ларченко.

Марис Лаури родом из Ида-Вирумаа. Она понимает, что регион, в котором живет много русскоговорящих эстоноземельцев, сейчас в более слабой позиции. И сюда даже не планируют отправлять беженцев, если они сами не поедут в Ида-Вирумаа к родственникам и знакомым. Судя по всему, многие из озвученных жителями Нарвы проблем министру юстиции знакомы.

- Для меня Нарва — это часть Эстонии. И я рассказываю об этом другим эстонцам, но важно, чтобы они сами приезжали сюда и видели это своими глазами.

Марис Лаури выразила сожаление, что детям и их родителям пришлось столкнуться с такой ситуацией и без сомнения сказала, что государство будет защищать, но нужно заявлять в полицию, чтобы эти факты стали известны.

- Всегда есть люди, — ответила министр, — которые не умеют вежливо говорить и жить. С законодательной точки зрения разжигать национальную рознь нельзя. И я даже говорила с представителями компании Meta, чтобы речи, полные ненависти, были пресечены в фейсбуке. Но есть люди, которым нравится выражать свою ненависть. Это недопустимо. Мы знаем, что есть такие проблемы и мы с ними работаем.

Еще пример: нарвская хоккейная команда детей приехала в Таллинн. На соревнованиях над командой висел украинский флаг. ”Мы хотели играть под эстонским флагом, — рассказывала женщина в зале, — нам пришлось доказывать полиции, что мы имеем право на это. Нам обидно”.

Одна из участниц встречи — Ольга, выражает опасения в том, что люди с эстонским гражданством, но говорящие при этом на русском языке, оказались уязвимы. Казалось бы, Эстония переболела национальным вопросом с 1992 года. Но теперь все возвращается. Как государство может защитить русскоговорящих? Девушка в зале поделилась, что она не может спокойно спать, когда читает то, что пишут про русских людей. В Таллинне она уже столкнулась с тем, что ей не продали детское питание. У женщины, отказавшей ей, был значок с украинским флагом. Ей теперь страшно отпускать детей в Таллинн, Тарту: ”Я боюсь, при этом моя семья живет в Эстонии четыре поколения”.

В аудитории никто не спорит с тем, что беженцев важно поддерживать. Согласны присутствующие в зале и с тем, что забота о них — это моральная и финансовая нагрузка на Эстонию. И многие готовы помогать.

В зале заговорили о том, что сегодня вопрос внутреннего туризма актуален не только с экономической точки зрения, но и особенно с точки зрения интеграции. И проекты, способствующие ему, будут приветствоваться.

О поддержке детей



Член украинского комьюнити Сергей Цветков, взял слово и рассказал, что к его знакомым в Эстонии через Россию приезжают люди с украинском паспортом из Донбасса. ”Возможно, это боевики, — акцентировал он. — Если это украинцы, они должны служить в армии. Они дезертиры, а Эстония их принимает и помогает”. Сергей спросил у министра, как она относится к таким беженцам.

- Статус беженца мы даем украинцам, которые ушли из Украины после 24 февраля. Других критериев нет. Если среди них будут люди не доброжелательные к Эстонии, у нас есть спецслужбы, они будут разбираться с ними. Если украинская сторона скажет, что есть кто-то, кто нарушает закон Украины, то мы передадим их. Но без официальной информации, мы не можем что-то предпринимать.

Наталья Умарова, социальный работник с 27-летним стажем, не удержалась и высказала свое мнение после слов о семьях с Донбасса: ”Я коренная нарвитянка, я здесь родилась, выросла, грустно слышать некоторые вопросы. У меня есть коллеги в Донецке, в Киеве, с которыми мы делали проекты для детей. Они сейчас не уезжают из этих городов, потому что знают, что там останутся дети и им нужно помогать. А мы здесь начинаем спрашивать, откуда ребенок? Я точно не хочу деления в нашем городе. Он многонациональный. Мы всегда помогаем друг другу”.

Наталья добавила, что социальный работник — как врач, лечит всех. По ее мнению, в настоящее время потребуется помощь государства, чтобы социальные работники могли выполнять свои задачи. Не каждый психолог умеет работать с детьми и взрослыми после таких серьезных травм. Многим беженцам нужна будет и психиатрическая помощь.