Шольц и Макрон опять позвонили Путину. Результат прежний
Главы двух крупнейших стран ЕС, Франции и Германии снова поговорили по телефону с российским руководителем Владимиром Путиным и попросили его остановить обстрелы и убийство украинцев, сообщает BBC.
Разговор на троих продолжался около часа, рассказал представитель немецкого канцлера Олафа Шольца. Перед этим оба поговорили с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Кремль, со своей стороны, сообщил, что Путин поделился с Макроном и Шольцем своим видением "реального положения дел" в Украине.
Согласно информации, которой располагает Путин, украинские войска издеваются над мирными жителями, чинят внесудебные расправы и в целом допускают "грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права" на войне, которую Путин запретил называть войной. Его министр иностранных дел Сергей Лавров на днях сказал, что "мы на Украину не нападали, и на другие страны нападать не планируем".
Макрон и Шольц постоянно звонят Путину. За время войны Макрон разговаривал с ним уже девять раз и неоднократно подчеркивал важность сохранения этого канала связи с российским лидером, избегающим контактов с внешним миром.
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