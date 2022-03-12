ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Винница готовится к обороне. Даже священник мастерит "ежи"

В расположенном в центральной Украине городе Винница проживает около 380 000 человек, он является центром Винницкой области. Сам город пока не пострадал, однако его аэропорт уже был разрушен артиллерийским огнем.

Из-за своего расположения Винница стала убежищем для тех, кто был вынужден бежать из других городов, Винницкая область приняла 40 000 человек. Каждый день в городе останавливаются 15 000 проезжих, покидающих страну или ищущих убежища в других местах.

Мэр города Сергей Моргунов и глава военного ведомства региона Сергей Борзов ежедневно выходят в эфир как на своих личных, так и на официальном городском новостном канале, рассказывая о последних новостях и главных событиях в Украине, а также делясь полезной информацей с местными жителями.

В пятницу они провели совместную пресс-конференцию, на которой мэр попросил всех предпринимателей по возможности не закрывать свои магазины. В городе есть такая проблема, так как очень много людей ушли в армию или стали волонтерами.

Местных жителей продолжают призывать вступать в ряды территориальной обороны, и люди это делают. В городе можно увидеть мужчин, выходящих из пунктов распределения, одетых в с иголочки новую форму.

Не бросай мусор куда попало!

Мужчины и женщины из территориальной обороны настроены очень решительно, они зачастую ходят по контрольным пунктам с оружием наизготовку. В пятницу вечером одного гражданина задержали за то, что он возмущался тем, что его досматривают, и попытался снять служащих на камеру. Поскольку это строго запрещено, мужчине об этом вежливо напомнили, скрутив его и ненадолго задержав.

В городе мы своими глазами видели, как из окна остановившейся перед светофором машины водитель выбросил какой-то мусор. Тотчас из стоявшего рядом автомобиля вышел человек в форме терробороны и с пистолетом, поднял мусор и бросил его обратно в окно той машины. Эмоционально сделал водителю замечание и вернулся в свой автомобиль.

Украинцы очень тщательно следят за чистотой своих дорог и улиц, мусора на самом деле нигде нет, но, если о соблюдении порядка напоминает человек с оружием, улицы от этого становятся только чище.