Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей России искать независимую информацию и беречь смартфоны

"Ни одна страна мира не желала зла обычным гражданам России , не пыталась нанести какой-либо ущерб, пока ваше правительство не пошло войной против соседей, мирных людей. Войной на уничтожение. Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь обратно в 90-е. Ведь вы называете эту эпоху — ”лихие 90-е”. Время потрясений и бедности, время очень ограниченных возможностей для обыкновенных, простых людей, и очень большого неравенства.

Возможно сейчас из-за усилий пропагандистов большинство россиян еще не понимает, что их ждет. Но российская власть уже понимает. Это очень хорошо. И понимает очень детально. И очень боится. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации, да в принципе все источники информации, даже инстаграм и фейсбук. Но современный мир научился бороться и с такой цензурой. Мой совет думающим россиянам: ищите способы получать достоверную информацию и берегите свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улице. Они готовятся проверять, что у людей в телефонах, что у людей в ноутбуках. Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которая ваша власть планирует усилить. Потому что думающие люди должны быть в каждой стране — и в России тоже. И в России они есть", — сказал глава украинского государства.