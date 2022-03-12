Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей России искать независимую информацию и беречь смартфоны
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 12-минутное видеообращение, в котором, в числе прочего, призвал жителей России ”искать независимую информацию” и ”защищать свои телефоны и ноутбуки от силовиков, которые будут их проверять”, передает "Медуза".
"Ни одна страна мира не желала зла обычным гражданам России, не пыталась нанести какой-либо ущерб, пока ваше правительство не пошло войной против соседей, мирных людей. Войной на уничтожение. Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь обратно в 90-е. Ведь вы называете эту эпоху — ”лихие 90-е”. Время потрясений и бедности, время очень ограниченных возможностей для обыкновенных, простых людей, и очень большого неравенства.
Возможно сейчас из-за усилий пропагандистов большинство россиян еще не понимает, что их ждет. Но российская власть уже понимает. Это очень хорошо. И понимает очень детально. И очень боится. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации, да в принципе все источники информации, даже инстаграм и фейсбук. Но современный мир научился бороться и с такой цензурой. Мой совет думающим россиянам: ищите способы получать достоверную информацию и берегите свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улице. Они готовятся проверять, что у людей в телефонах, что у людей в ноутбуках. Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которая ваша власть планирует усилить. Потому что думающие люди должны быть в каждой стране — и в России тоже. И в России они есть", — сказал глава украинского государства.
Россия продолжает пытать людей в Мариуполе и не пускать помощь, заявил Зеленский
"Вынужден говорить это с болью: Мариуполь так и остается заблокированный врагом. Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей, наших мариупольцев", — сказал президент Украины.
Глава государства заверил, что завтра будет еще одна попытка передать еду, воду и медикаменты в город. По его словам, Вооруженные силы Украины "дадут ответ за каждую минуту страданий наших людей. И это не пафос, не угроза. Это — констатация реальности".
Зеленский также сообщил, что сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. В то же время удалось спасти 7 144 человека — из Энергодара, Бучи, Гостомеля и Козаровичей.
"И это 7 144 причины, чтобы и завтра, и послезавтра пытаться организовать спасение для украинцев из окруженных городов", — подчеркнул президент.
Он отметил, что будет делаться все, чтобы завезти в украинские города гуманитарный груз.
Зеленский назвал преступлением похищение мэра Мелитополя Ивана Федорова.
О захвате и похищении мэра находящегося под контролем российских войск Мелитополя Ивана Федорова украинские власти сообщили в пятницу. Российские власти пока не комментировали обвинения.
По словам Зеленского, не найдя среди законно избранных народом мэров украинских городов коллаборантов, российские силы пытаются уничтожить их физически.
"Законно избранный мэр города – это настоящий представитель народа. – сказал Зеленский. – Возможно, в России за годы автократического правления отвыкли от этого и считают, что мэр – это просто начальник, которого можно просто убрать".
"Но у нас здесь – Украина. У нас здесь – Европа. У нас здесь – демократический мир. Поэтому это преступление – не только против конкретного человека, не только против общины, не только против Украины. Это – преступление против демократии как таковой", – заявил в обращении Зеленский и добавил, что о нем узнает весь мир.
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