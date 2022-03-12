Четвертый пакет: Евросоюз анонсировал пять направлений новых санкций против России

"Завтра мы примем четвертый пакет мер, чтобы усилить изоляцию России и истощить ресурсы, за счет которых она оплачивает эту варварскую войну", — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

- Вслед за США (крупнейшей экономикой мира) 27 стран Евросоюза (второй крупнейшей экономики мира) лишат Россию преференций в торговле. Россия опустится на уровень Кубы и Северной Кореи.

- Вторая часть новых санкций традиционно направлена против ближайшего окружения Путина. На следующей неделе министры финансов, юстиции и внутренних дел стран ”Большой семерки” определят, как именно они собираются преследовать окопавшихся в России пособников российского лидера.

- Третья линия атаки — криптовалюты. ЕС (как и США) надеется перекрыть каналы обхода санкций посредством использования обезличенных финансовых инструментов.

- В-четвертых, ЕС запретит экспорт предметов роскоши в Россию. Европейцы надеются, что чиновники и прокуроры на Рублевке и в Челябинске "не смогут радоваться жизни, пока бомбы сыпятся на головы мирных граждан Украины".

- Пятая составляющая четвертого пакета — запрет на импорт стали и другой продукции черной металлургии из России.

- И наконец, европейцам запретят вкладываться в любые проекты в российской энергетике. Помимо того, что нефть и газ — основной источник доходов России, ЕС в целом собирается отказываться от российских энергоносителей к 2027 году.

"Нынешний кризис — беспрецедентный. Как и дружный и быстрый ответ на него со стороны демократических стран. Я уже говорила и повторюсь: Украина победит", — сказала глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.