Москва заявила о разработке в Украине бактериологического оружия. Что не так с этим обвинением?

Что произошло

На этой неделе министерство обороны России опубликовало презентацию, из которой следовало, что биолаборатории Пентагона на территории Украины разрабатывали некие проекты по распространению биологического оружия на территорию России с помощью летучих мышей и птиц.

"В интересах военно-биологической программы" из Херсонского биосферного заповедника "Аскания-Нова" выпускали окольцованных птиц, говорилось в документе. Как утверждают в российском военном ведомстве, в 2019-2021 годах в России поймали и застрелили как минимум трех взрослых самцов кряквы из Херсонского заповедника "Аскания-Нова". Были ли эти птицы носителями каких-либо инфекций, там не уточнили.

Украина отрицает какие-либо разработки бактериологического оружия.

"Я адекватный человек. Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали", — заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский.

В качестве "доказательств" разработки оружия минобороны России приводило документы украинского минздрава с указаниями по уничтожению патогенных микроорганизмов.

Что это за документы?

Государственное агентство РИА Новости опубликовало сканы предписаний украинского минздрава, адресованных областным центрам контроля и профилактики болезней, об уничтожении "особо опасных патогенов". Также были опубликованы подписанные акты об их уничтожении. Подтвердить достоверность этих документов не удалось.

Документы были датированы 24 февраля — якобы это было сделано, чтобы уничтожить улики после вторжения российских войск на территорию Украины.

Из документов, однако, не следовало, что эти патогены планировалось использовать как оружие — но именно так их трактуют представители российских властей.

Вскоре после заявления минобороны выпускники биологического факультета МГУ обратились с открытым письмом к прокремлевским СМИ, которые рассказывали о бактериологическом оружии.