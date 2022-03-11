Украина утверждает, что ликвидирован уже третий по счету генерал российской армии

В 2021 году генерал-майор Андрей Колесников стал командующим 29-й армии Восточного военного округа (ВВО). До этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.

Российская сторона не подтверждала гибель Колесникова. Однако, если эта информация верна, то Колесников — уже третий российский генерал, погибший во время войны в Украине.

Ранее украинские медиа сообщили о гибели генерал-майора Виталия Герасимова, начальника штаба и первого заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа.

В ходе войны в Украине также погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майор Андрей Суховецкий.