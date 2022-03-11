Эстонская разведка: чем больше у России неудач, тем выше риск масштабных атак, в том числе на мирных жителей

На данный момент, по его словам, нельзя точно сказать, изменилась ли локация основных целей, прежде всего, окружение Киева. Вчера танковая колонна россиян понесла большие потери, попав под обстрел украинцев.

Некоторые российские части подобрались ближе к Киеву, где-то речь идет о 25 км от центра города.

"При этом окружить Киев и изолировать его в ближайшие дни, вероятно, не удастся. Каждый день, который держатся украинцы, идет за два, но чем больше у русских неудач, тем выше риск масштабных атак, в том числе на мирных жителей", — отметил Гросберг.

Вице-канцлер оборонной политики Министерства обороны Туули Данетон заверила в свою очередь, что уровень военной угрозы в Эстонии остается прежним.

"Важно подчеркнуть, что помимо присутствия союзников в Эстонии, в нашу защиту и обороноспособность вносят вклад также добровольцы и резервисты", — отметила Данетон. Она сказала, что сейчас очень много дезинформации, поэтому необходимо сохранять бдительность.

Представитель ведомства подчеркнула, что встречи на высшем уровне по вопросам безопасности продолжаются. Например, в начале следующей недели Эстонии снова посетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и встретится с премьер-министром и министром обороны.