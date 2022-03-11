Мать срочника из Санкт-Петербурга написала письмо Путину: ее сына перебросили к границе с Украиной

Её 20-летний сын был распределён в войсковую часть под Москвой, но физически там его нет. По словам женщины, солдат перебросили на границу с Украиной, на территорию Курской или Белгородской областей — точнее сказать сложно, поскольку от сына в последнее время приходят только короткие смс.

Обивать электронные пороги инстанций семья ефрейтора начала накануне, опасаясь, что надолго в России подразделение сына не задержится.

”По имеющейся у меня информации, командованием подразделения ведется работа, направленная на склонение солдат срочной службы к участию в специальной операции на территории Украины и подписании контракта с Вооруженными Силами Российской Федерации, против воли солдат срочной службы”, — говорится в письме, отправленном в администрацию президента. Аналогичное ушло в Минобороны.

В разговоре с ”Фонтанкой” петербурженка добавила подробностей, опираясь на скупые известия от сына. Предложение солдатам поступило по форме: кто готов — два шага вперёд, вышли все.

”Они запуганы. Стоят в 10–15 км от границы, от рассказов волосы дыбом встают”, — говорит Иванова.

Она просит разобраться в ситуации, принять меры к соблюдению законов и вернуть срочников в те части, где они должны служить по распределению. ”Как мать, у которой единственный сын, убедительно вас прошу и просто умоляю”, — обращается она к президенту.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что в военных действиях в Украине участвуют исключительно контрактники. Накануне в министерстве обороны признали, что это не так. При этом срочники есть и среди военнослужащих, захваченных в результате ”нападения диверсионной группы нацбатальона” на одно из подразделений.

Президент поручил найти виновников в отправке военнослужащих по призыву на войну. Со слов Марины Ивановой выходит, что его услышали. На территории Украины оказался друг её сына, который также служит первый год, — по сведениям родных, его с сослуживцами ”экстренно вывозят в часть”, расположенную на территории России.