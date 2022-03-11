Советник Зеленского: РФ с военной точки зрения пока не получила никакого фундаментального преимущества

По его мнению, "российская делегация с самого начала не до конца понимала Украину, их модель поведения была неоправданно завышена по отношению к себе". А сейчас Кремль пытается влиять на украинских переговорщиков "за счет создания локальных гуманитарных катастроф" в захваченных или осажденных украинских городах. Подоляк отдельно отмечает низкое качество военной и другой аналитики, которой пользуются властные структуры в России. "Они, в принципе, не обладают реальной картинкой того, что происходит в мире, в том числе в Украине, с точки зрения военных действий. Придумали какой-то иллюзорный мир, где они борются с нацистами, с фашистами".

— Прошли уже три раунда мирных переговоров Украины и России в Беларуси, в которых вы участвуете. Мы видим следующее: украинская делегация прилетает на территорию Беларуси, дальше вы пожимаете руку российской делегации, садитесь за стол, камеры выключаются, а дальше каждая из сторон делает заявление по итогам переговоров. Я хочу у вас узнать: какая атмосфера там на самом деле и что происходит в те часы, когда идет беседа?

— Я, честно говоря, не думаю, что было бы очень интересно обсуждать атмосферу, психологическое состояние всех участников переговорного процесса в силу того, что, безусловно, российская делегация с самого начала немножко не до конца понимала Украину. И их модель поведения была неоправданно завышена по ожиданиям по отношению к себе и к тому, что происходит в Украине.

По мере того, как шел диалог, и по мере того, как развивался конфликт на территории Украины, в ходе которого россияне столкнулись с потрясающе организованной обороной, хорошо налаженной военной экономикой, с достаточно жестким волевым способом управления страной в военное время, который продемонстрировал господин Зеленский, — безусловно, их несколько завышенные ожидания, в том числе от переговорного процесса, резко снизились. Сейчас они начинают более адекватно смотреть в том числе на аргументы, которые высказывает украинская сторона.