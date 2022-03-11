Приднестровье как новый Донбасс? Молдова не хочет стать следующей мишенью России

На следующий день в МИД Молдовы для разъяснений был вызван посол Беларуси Анатолий Калинин. Ему пришлось извиняться и ссылаться на небрежность сотрудников белорусского минобороны при составлении карты.

1 марта на заседании Совбеза Беларуси Лукашенко представил своим подчиненным карту боевых действий на территории Украины, и одна из стрелок на ней вела из Одесской области к молдавской границе — в Приднестровье.

Сейчас неясно, откуда взялся этот термин в применении к нынешней войне, но толчок к построению подобных теорий дал Александр Лукашенко .

К тому времени уже шли тяжелые бои за Николаев. По мнению Арестовича, далее российская армия рассчитывала начать продвижение к Одессе, а затем, возможно, и к Приднестровью — в рамках так называемой "Бессарабской операции".

6 марта, комментируя в одном из эфиров текущую ситуацию в Украине , советник Офиса украинского президента Алексей Арестович заострил внимание на том, как развиваются события по южному направлению.

Разбираемся, насколько реальна угроза для Молдовы и к чему готовятся власти страны.

На прошлой неделе власти Приднестровья осудили заявку Молдовы на членство в ЕС, назвали ее последней точкой в попытках урегулировать конфликт и попросили международного признания независимости региона.

Но если до сих пор эксперты здраво указывали на то, что Приднестровье не может становиться в один ряд со всеми вышеперечисленными регионами из-за отстутствия общей границы с Россией, то теперь, когда российские войска ведут боевые действия практически под Одессой, у многих возникает вопрос — где остановится Владимир Путин ?

Поводов для таких надежд уже было достаточно: признание Москвой Абхазии и Южной Осетии (2008), аннексия Крыма (2014), признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР (2022).

За 30 с лишним лет существования Приднестровской Молдавской Республики ( Кишинев категорически не признает это название) Россия так и не признала ее независимость, но большинство жителей региона продолжают на это надеяться.

Это первое самопровозглашенное образование на территории бывшего СССР , с преимущественно русскоязычным населением и сильными пророссийскими настроениями.

Одна из участниц рассказала, что за время ее акции к ней подошли порядка 35 недовольных граждан, четверо из них были настроены весьма агрессивно. (Фото: Александр Удодов)

За время военных действий молодые приднестровцы устроили в Тирасполе несколько одиночных пикетов с плакатами "Нет войне" и "Я за мир".

Также наблюдается четкое разграничение по возрасту: люди младше 35 лет — против войны, все, кто старше, в основном поддерживают действия России.

"По моим ощущениям, у нас добрая четверть населения вообще не понимает, что происходит. Одна моя собеседница недавно плакала от жалости к украинцам, которые переживают такие ужасы, и тут же хвалила Россию за то, что та пришла на помощь", — объясняет политолог ситуацию в обществе.

Люди, привыкшие годами получать информацию из российских федеральных каналов, впервые столкнулись с тем, что с украинской стороны приезжают друзья и родные и полностью опровергают телевизор.

Сейчас, по словам журналиста и политолога из Приднестровья Николая Кузьмина, ситуация несколько иная.

После аннексии Крыма в 2014 году большинство приднестровцев начали надеяться, что Россия вот-вот придет и за ними. Наша съемочная группа побывала тогда в регионе, и подавляющее большинство наших собеседников говорило, что видит свое будущее только с Москвой.

"Российское военное присутствие в Приднестровском регионе — это полторы тысячи военнослужащих, которые, за исключением пары десятков человек высшего командного состава, — это местные жители, уроженцы Молдовы с российскими паспортами, нанятые по контракту. У них здесь семьи, дома, жизни, и понятно, что эти люди не хотят войны", — уверен бывший вице-премьер Молдовы по переговорному процессу с Приднестровьем и соучредитель Ассоциации "Инициатива за Мир" Александру Фенкя.

Инцидент был исчерпан, но у многих молдавских обывателей он оставил неприятный осадок. Они напоминают, что в Приднестровье расквартирован российский военный контингент, который при удобном случае может, что называется, открыть дверь изнутри.

Между тем, в акции в поддержку России, инициированной коммунистами Приднестровья, по разным оценкам, приняли участие около 100 человек. Официально акция считалась несогласованной, но, как говорят очевидцы, ее никто не разгонял.

В целом, баланс сторонников и противников действий России на стороне первых, но не с таким абсолютным преимуществом, как раньше.

Что касается властей Приднестровья, то они, по словам Николая Кузьмина, неожиданно для многих заняли жесткую нейтральную позицию.

Они одинаково старательно избегают слов "война" и "спецоперация", называя происходящее в Украине "ситуацией" и "испытанием".

"Вплоть до 2020 года посыл "приднестровский политик, который откажется от пророссийского курса — это мертвый политик" работал железно. Но после этих событий я не уверен, что так будет и дальше, — считает Кузьмин. — У нас очень специфический регион, зажатый между Молдовой и Украиной, мы очень ориентированы на экспорт в Молдову и в ЕС. У наших бизнес-элит есть недвижимость за пределами Приднестровья, которая тоже может оказаться под санкциями".

По мнению политолога, власти Приднестровья оказались в очень сложном положении, когда надо выбирать между продолжением традиционно пророссийского курса в политике и серьезными экономическими последствиями лично для себя и для региона.

Другой приднестровский политолог и бывший советник председателя Верховного совета Приднестровья Сергей Широков допускает любой сценарий.

"Граница между Россией и Западом может сейчас пройти по Днестру. Вопрос, будет ли это граница с железным занавесом или свободным переходом?" — сказал он в комментарии New York Times.

Как бы ни развивались события дальше, многолетняя плотная дружба с Москвой дает о себе знать прямо сейчас.

По словам Николая Кузьмина, украинские беженцы предпочитают уезжать куда угодно, только не в Приднестровье. Приехали только те, у кого в непризнанной республике есть недвижимость или близкие родственники.