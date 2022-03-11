Овечкин хотел заменить фото с Путиным в Инстаграме, но его попросили этого не делать
Как сообщает The New York Times, российский хоккеист Александр Овечкин хотел поставить на аватарку в инстаграме символ мира вместо фото с Путиным, но ему посоветовали этого не делать
Игрок планировал заменить фотографию с Владимиром Путиным в профиле инстаграм. В настоящий момент на странице нападающего "Вашингтона" используется совместный снимок с президентом РФ.
Однако, по информации The New York Times, после пресс-конференции, состоявшейся 25 февраля, планировалось вместо него поставить изображение с символом мира.
Хоккеисту посоветовали оставить текущую картинку. Источник отмечает, что в России сейчас находятся жена, двое детей и родители игрока.
В 2017 году Овечкин создал общественное движение Putin Team по поддержке президента России.
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