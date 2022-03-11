Овечкин хотел заменить фото с Путиным в Инстаграме, но его попросили этого не делать

Игрок планировал заменить фотографию с Владимиром Путиным в профиле инстаграм. В настоящий момент на странице нападающего "Вашингтона" используется совместный снимок с президентом РФ.

Однако, по информации The New York Times, после пресс-конференции, состоявшейся 25 февраля, планировалось вместо него поставить изображение с символом мира.

Хоккеисту посоветовали оставить текущую картинку. Источник отмечает, что в России сейчас находятся жена, двое детей и родители игрока.

В 2017 году Овечкин создал общественное движение Putin Team по поддержке президента России.

24 февраля российские войска вторглись в Украину.

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