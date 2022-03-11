Миллиардер Владимир Потанин заявил, что конфискация иностранных предприятий вернет Россию в 1917 год

с”Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий”, — цитирует Потанина телеграм-канал ”Норникеля”.

Ранее министерство экономического развития России предложило вводить внешнее управление в компаниях, если они принадлежат иностранцам более чем на 25% и с нарушением российского законодательства прекратили деятельность в стране. Перед этим с таким предложением выступила партия ”Единая Россия”, охарактеризовав данную меру как ”первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок”.

Президент Путин поддержал идею внешнего управления на совещании с членами правительства.

”Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление, и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно”, — сказал Путин.

Владимир Потанин, впрочем, в своем обращении также заявил, что не против внешнего управления собственностью ушедших компаний, если они останутся в собственности владельцев.

”Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам”, — пишет он.

Также он допустил и национализацию, если понимать под ней ”выкуп предприятий у владельца и последующее обращение их в государственную собственность”.

Десятки всемирно известных компаний покинули российский рынок после того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале ”специальной военной операции”. Целью этой операции, по его словам была защита юдей, которые ”на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима”. После этого начались бомбардировки крупнейших украинских городов — Киева, Харькова, Одессы и других.

Подавляющее большинство стран мира осудило агрессию России против Украины. Против России было введено рекордное количество санкций.