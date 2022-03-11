Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Правитель Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".
Это будет вторая очная встреча Лукашенко и Путина менее чем за месяц, пишет DW.
Официальный Минск участие Беларуси в военных действиях в Украине отрицает. В сообщении от Министерства обороны от 28 марта сказано: "Белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают."
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