Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Это будет вторая очная встреча Лукашенко и Путина менее чем за месяц, пишет DW .

Официальный Минск участие Беларуси в военных действиях в Украине отрицает. В сообщении от Министерства обороны от 28 марта сказано: "Белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают."