Валерий Карпин вернулся в "Ростов"

Карпин будет совмещать этот пост с должностью главного тренера сборной России. Карпин уже возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год, после чего покинул клуб ради сборной России. В четверг Российский футбольный союз согласовал совмещение работы в сборной и "Ростове".

В четверг Российский футбольный союз (РФС) подписал новое соглашение с Карпиным до конца 2022 года. Предыдущий контракт с главным тренером был рассчитан до окончания отборочных матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

"Ростов-на-Дону и футбольный клуб "Ростов" стали для меня по-настоящему родными. Рад вновь возглавить клуб, хотя ситуация в таблице сейчас непростая. Впереди у нас большая работа.

Я остаюсь главным тренером сборной России, ведь для меня это огромная честь. Мы все надеемся, что наша национальная команда всё-таки получит возможность побороться за выход на чемпионат мира в Катаре", — приводит пресс-служба клуба слова Карпина.

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