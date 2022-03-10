Что такое термобарическая или вакуумная бомба, примененная Россией в Украине?

Термобарическое оружие гораздо более разрушительно, чем обычные взрывчатые вещества аналогичного размера, и оказывает воздействие на любого, кто попадает в радиус их действия.

Применила ли Россия термобарическое оружие в Украине?

Минобороны Великобритании сообщило в "Твиттере", что Россия подтвердила использование системы вооружения ТОС-1А в Украине.

В нем говорится: "ТОС-1А использует термобарические ракеты, создающие зажигательный и фугасный эффекты". Российские военные называют эти подразделения "тяжелыми огнеметами", которые могут стрелять ракетами на расстояние до 9 км.

Посол Украины в США Оксана Маркарова также обвинила Россию в использовании этих боеприпасов во время вторжения.

Как работает термобарическая бомба?

Термобарическая бомба (также называемая вакуумной или аэрозольной бомбой — или топливно-воздушной взрывчаткой) состоит из топливного контейнера с двумя отдельными зарядами взрывчатого вещества.

Его можно запустить как ракету или сбросить с самолета, как бомбу. При попадании в цель первый заряд взрывчатого вещества вскрывает контейнер и распыляет горючую смесь в виде облака.

Это облако может проникнуть в любые проемы зданий или оборонительные сооружения, которые не закрыты герметично.

Затем второй заряд поджигает облако, в результате чего образуется огромный огненный шар, мощная взрывная волна и вакуум, который поглощает весь окружающий кислород. Оружие может разрушать укрепленные постройки, оборудование и убивать или ранить людей.

Термобарические боеприпасы используются для различных целей и бывают разных размеров, включая индивидуальное оружие — гранаты и ручные ракетные установки.

Также были разработаны большие запускаемые с воздуха боеприпасы, специально предназначенные для уничтожения живой силы противника в пещерах и туннельных комплексах — это оружие наиболее эффективно действует в закрытых помещениях.

В 2003 году США испытали 9800-килограммовую бомбу, получившую прозвище "Мать всех бомб".