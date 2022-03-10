"Котлеты и булки мы и сами умеем делать". Медведев сообщил о планах национализации уходящих из России компаний

По его словам, правительство уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций.

Подобные меры Медведев попытался оправдать стремлением властей "не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами". "Такой подход объективен и справедлив", — считает он.

На своей странице во «ВКонтакте» Медведев также прокомментировал «великий исход иностранных компаний» с российского рынка.

Политик указал, что Россия справится с западными санкциями и закрытием иностранных предприятий. «Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями», — отметил он, имя в виду «Макдоналдс», временно закрывшего все свои рестораны в России.

В то же время зампред Совета безопасности РФ предупредил, что иностранному бизнесу будет непросто в будущем вернуться на российский рынок, и привел в пример 2014 год, когда против РФ были введены санкции в ответ на аннексию Крыма и развязанную ею войну в Донбассе. "За прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас", — написал Медведев.

За время с начала российского вторжения в Украину 24 февраля из РФ ушли или прервали деловые связи с ней ведущие зарубежные концерны и фирмы из практически всех отраслей экономики. Жесткие международные санкции ударили по промышленному и банковскому сектору РФ.

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