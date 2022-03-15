Как справиться с перееданием на фоне стресса?
Блогер RusDelfi и нутрициолог Катрин Савченко рассказала, как в это непростое время не поддаться эмоциям и не навредить себе.
В моменты роста напряжения и стресса многие сталкиваются эмоциональным перееданием.
Что провоцирует эмоциональное переедание:
- страх
- агрессия, ненависть
- грусть, печаль
- ощущение одиночества
- раздражение
- отсутствие ощущения контроля
- высокий, перманентный стресс
Самое первое, что нужно понимать: эмоциональное переедание — это замкнутый круг, из которого можно выйти, осознавая свою проблему и обращая внимание на свое пищевое поведение. Дело в том, что заедая эмоции вы:
- нарушаете работу эндокринной системы (гормоны)
- нарушаете пищеварительные процессы
- снижаете выработку гормона счастья, который подавляет гормон стресса, тем самым провоцируя тревожность
- нарушаете качество сна, а это важная часть в нормализации уровня стресса
Как понять, что вы заедаете свои эмоции?
- Вы резко начинаете хотеть есть
- Есть ощущение, что съесть нужно "здесь и сейчас"
- Вас тянет на слишком сладкое/соленое/жирное, вам не подходит то, что есть сейчас в холодильнике, если это не десерт или что-то соленое
- Вы едите без остановки, ваша порция превышает все нормы, вам сложно остановиться
- После приема пищи вы чувствуете упадок сил, снижение настроения, стыд, начинается самобичевание
Многим свойственно себя ругать после "излишек еды". Так получается вы едите, чтобы снять стресс/напряжение — ругаете себя за это, повышая уровень стресса и напряжения — вновь начинаете есть, чтобы себя успокоить.
4 первых шага к тому, как остановить эмоциональное переедание:
1. Отследить, при какой эмоции у вас начинается импульс "заесть". Это именно та эмоция, которая вам мешает быть здоровым, стройным и стрессустойчивым. И именно её вы пытаетесь закрыть глубоко в себе, тем самым накапливая внутреннее напряжение. Начните говорить о том, что вы чувствуете, проговаривайте свои эмоции с близкими/с друзьями/со специалистами.
2. Найдите то, что доставляет вам удовольствие. Это должно быть любое действие. Когда вы едите — вы жуете — это действие. Ваша задача сейчас жевание заменить на любое другое действие. Главное — это действие должно приносить вам положительные эмоции и удовольствие.
3. Начните практиковать медитации. Во время медитаций ваш мозг отключается, это позволяет отвлечься от рутины и избавиться от той негативной эмоции, которая заставляет вас переедать.
4. Правило "СТОП". Каждый раз, когда вас резко начинает тянуть к еде или вас одолевает желание съесть что-то особенное и прямо сейчас — говорите себе СТОП. Считайте до 5 и задавайте себе вопрос "что я сейчас чувствую", возвращаясь к пункту номер 1.
И помните, что ничто не разрушает ваше здоровье и психоэмоциональное состояние, как заедание своих эмоций!
Важно не ругать себя. Вы у себя одна/один, никто кроме вас не способен о вас позаботиться, проявите больше любви и заботы о себе, вам это очень нужно! Не создавайте конфликт внутри себя.
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