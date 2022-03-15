Как справиться с перееданием на фоне стресса?

2. Найдите то, что доставляет вам удовольствие. Это должно быть любое действие. Когда вы едите — вы жуете — это действие. Ваша задача сейчас жевание заменить на любое другое действие. Главное — это действие должно приносить вам положительные эмоции и удовольствие.

1. Отследить, при какой эмоции у вас начинается импульс "заесть". Это именно та эмоция, которая вам мешает быть здоровым, стройным и стрессустойчивым. И именно её вы пытаетесь закрыть глубоко в себе, тем самым накапливая внутреннее напряжение. Начните говорить о том, что вы чувствуете, проговаривайте свои эмоции с близкими/с друзьями/со специалистами.

Многим свойственно себя ругать после "излишек еды". Так получается вы едите, чтобы снять стресс/напряжение — ругаете себя за это, повышая уровень стресса и напряжения — вновь начинаете есть, чтобы себя успокоить.

Самое первое, что нужно понимать: эмоциональное переедание — это замкнутый круг, из которого можно выйти, осознавая свою проблему и обращая внимание на свое пищевое поведение. Дело в том, что заедая эмоции вы:

3. Начните практиковать медитации. Во время медитаций ваш мозг отключается, это позволяет отвлечься от рутины и избавиться от той негативной эмоции, которая заставляет вас переедать.

4. Правило "СТОП". Каждый раз, когда вас резко начинает тянуть к еде или вас одолевает желание съесть что-то особенное и прямо сейчас — говорите себе СТОП. Считайте до 5 и задавайте себе вопрос "что я сейчас чувствую", возвращаясь к пункту номер 1.

И помните, что ничто не разрушает ваше здоровье и психоэмоциональное состояние, как заедание своих эмоций!

Важно не ругать себя. Вы у себя одна/один, никто кроме вас не способен о вас позаботиться, проявите больше любви и заботы о себе, вам это очень нужно! Не создавайте конфликт внутри себя.

Подписаться на блог Катрин модно здесь.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.