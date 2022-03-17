Бывший хоккеист сборной России продает замок в Нью-Джерси

Представители бывшего нападающего, отыгравшего большую часть карьеры в НХЛ, уже второй раз снижают цену. Изначально особняк был выставлен на продажу за 18 миллионов долларов. Позже ценник упал до 16 миллионов. Сейчас же цена элитного дома составляет 15 миллионов долларов.

Ковальчук покупал особняк в элитном районе Нью-Джерси в 2010 году, когда подписал крупный контракт с клубом НХЛ "Нью-Дже́рси Де́вилз". Площадь жилого помещения составляет почти семь тысяч квадратных метров.

В доме расположены восемь спален, одиннадцать ванных комнат. Настоящий замок может также предложить новому покупателю бар и даже театральную комнату.

Также сообщается, что Ковальчук недавно продал свой дом в Беверли-Хиллз за 12,4 млн долларов.