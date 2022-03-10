Жители Ласнамяэ смогут повлиять на будущее парка Паэ

”Разбитый в 2010 году парк является не только излюбленным местом проведения досуга, но и сердцем культурной жизни района — именно здесь ежегодно проходят фестиваль пирожков, масленица, носящий имя парка народный забег и много других мероприятий. Зимой парк становится центром притяжения любителей зимних видов спорта, где можно кататься на санках и заниматься лыжным спортом на специально проложенной для этих целей лыжне. Желая, чтобы парк соответствовал ожиданиям горожан и в дальнейшем, мы начали сбор идей, чтобы учесть лучшие предложения в ходе обновления парка”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

За десять с лишним лет активного использования инвентарь на существующих в парке площадках — детской, спортивной, площадке для игры в петанк, баскетбольном поле и добавившихся впоследствии площадках для выгула собак амортизировался. Поэтому управа района Ласнамяэ вместе с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства начинают реконструкцию парка.

Проектирование обновленного парка планируется провести в текущем году, активное обновление инвентаря намечено на 2023 год. Пока же у всех жителей города есть возможность поделиться своими идеями и пожеланиями, какие новые элементы для игровых площадок или возможности для проведения досуга они хотели бы видеть в парке.

”Следует отметить, что на самом деле преображение парка началось уже в прошлом году, когда были обновлены почти все парковые скамейки. Нынче в парке появится и современный постоянный туалет, установку которого жители Ласнамяэ поддержали на голосовании в рамках народного бюджета”, - добавила Юрченко.