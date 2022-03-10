Запад боится, что Россия применит неконвенциальные виды вооружений

Вероятнее всего, подразумевается химическое оружие, хотя этот термин также вбирает в себя тактическое (малого охвата) ядерное оружие, биологическое оружие и "грязные бомбы" (бомбы с радиоактивным наполнителем).

"У нас есть веские причины для беспокойства", — сказал один западный чиновник, пояснив, что такое уже бывало во время конфликтов с участием России — в особенности в Сирии, где химическое оружие применяли ее союзники.

В среду британское министерство обороны заявило через "Твиттер", что Россия признала использование в Украине термобарических ракет. Они также известны как вакуумные бомбы, поскольку создают область сильно разреженного воздуха, выжигая кислород объемным взрывом.

Такая особенность усиливает разрушительную силу этого оружия — по сравнению с другими бомбами похожего размера. На людях, оказавшихся в радиусе взрыва, это может сказаться ужасающим образом.

Страхи о химическом оружии появились у Запада из-за того, что Россия стала распространять дезинформацию и утверждения о том, что Украина якобы его использовала или сейчас разрабатывает. Представители Запада считают, что этими заявлениями Россия может готовить провокационную инсценировку, которой впоследствии будет пытаться оправдать применение подобного оружия самими российскими военными.

Российское посольство в Великобритании в своем "Твиттере" цитирует представительницу МИД. Она утверждает, что "недавно найденные документы" якобы демонстрируют, что в украинских лабораториях , при финансовой поддержке минобороны США создавались компоненты биологического оружия.

Официальные представители России и российские СМИ также в последние дни утверждали, что Украина якобы планирует создать так называемую "грязную бомбу" с радиоактивным веществом внутри.

Ранее министр иностранных дел России утверждал, что Украина пыталась обзавестись ядерным оружием.

Некоторые считают, что Москва бросается подобными заявлениями лишь затем, чтобы оправдать вторжение в Украину в глазах собственного населения.