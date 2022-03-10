За рубежом
10.03.2022, 12:04

"Россияне должны иметь право на получение независимой информации". Газеты в Северных странах начнут публиковать статьи на русском языке

 
AJALEHT
AJALEHT
Foto: Karin Kaljuläte

Финская газета Helsingin Sanomat, шведская Dagens Nyheter и датская Politiken начнут публиковать свои статьи на русском языке. Главные редакторы газет объясняют решение тем, что россияне должны иметь право на получение независимой информации, сообщает YLE.

В совместном заявлении главные редакторы изданий говорят, что российским матерям нужно знать, ”как их сыновей отправили воевать в неизвестность”. Им также нужно знать, как гибнут и получают ранения ни в чем не повинные мирные жители.

В России Роскомнадзор заблокировал доступ к вещанию независимых российских СМИ, в частности телеканала ”Дождь” и радиостанции ”Эхо Москвы”.

RusDelfi
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