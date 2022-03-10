Украинский хоккейный тренер спас своих игроков от российских и белорусских спецслужб

Портал Sports.ru со ссылкой на российского журналиста Алексея Шевченко рассказал о спасении Алексеем Лазаренко игроков харьковского "Витязя". Бывший нападающий клубов КХЛ работает тренером украинского клуба, за который ранее выступал.

"Пришло время рассказать о человеческом подвиге во время того, что сейчас происходит на Украине. Тренер харьковского клуба Алексей Лазаренко укрывал в своем доме 12 человек из команды. Там были российские ребята, белорусские. По понятным причинам до них не могли добраться спецслужбы России (они в курсе и занимались этим вопросом).

И вот Лазаренко кормил пацанов, подбадривал, спасал. Они находились в Харькове, в Шевченковском районе. Но два дня назад Лазаренко понял, что в последнее время стало совсем опасно. Часть пацанов он провел до вокзала (объясняя ситуацию на каждому посту с автоматами) и отправил на поезде во Львов (они уже в Польше), а вчера вторую часть вывез к российской границе – и они уже в Белгородской области. Рискуя жизнью, рискуя своей безопасностью.

Сам Лазаренко сказал так: "Я каждому могу обосновать свой поступок. Укрывал не преступников, а пацанов-хоккеистов. Я их тренер и несу ответственность за ребят, пока они со мной. Иначе и не мог поступить. А кого мне бояться? Я у Воробьева тренировался и ничего не боюсь", - говорит Шевченко.

Лазаренко долгое время играл в России. Выступал за ЦСКА, "Спартак", "Крылья Советов" и "Амур". Выбран в 7 раунде драфта НХЛ 1994 года.

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