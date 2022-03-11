Подкасты
11.03.2022, 08:26

ПОДКАСТ | "Никто из приехавших украинцев не собирается сидеть на шее у эстонского государства"

 
Оксана Пузикова и Инна Гордиенко
Оксана Пузикова и Инна Гордиенко
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Что происходит с украинскими беженцами в Эстонии, в каких условиях они живут, реально ли отдать ребенка в школу? В студии RusDelfi побывали харьковчанка Оксана Пузикова и киевлянка Инна Гордиенко. Обе они перебрались в Таллинн, но в разное время и в разных обстоятельствах.

Как сейчас устроен быт украинских беженцев в Эстонии? То есть, есть ли какие-то возможности посмотреть вакансии? Выйти, может быть, на какую-то работу. Что с детьми, если возможности их устроить в детский сад или в школу?

- Во-первых, все люди - переселенцы, - объясняет Оксана. - У них особый статус. Они никак не беженцы. Этот статус позволяет им проживать на территории Эстонии в течение трёх лет. Им предоставляют всю необходимую помощь. Также им предоставляют и вакансии. Я знаю, что очень много специалистов: есть и врачи, и учителя и учёные, есть и просто рабочие. И вот все ищут вакансии. Никто не собирается сидеть на шее у государства.

- В Эстонии в некоторых областях существует в том числе и языковые какие-то ограничения, - добавляет Инна. - В отель, в котором я сейчас проживаю, куда поселяют украинцев, приходят службы, которые рассказывают, что делать дальше.

Полностью подкаст слушайте здесь.

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