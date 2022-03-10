США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие

Администрация США предупреждает, что Россия, возможно, планирует применить в Украине химическое или биологическое оружие. Распространяя ложную информацию о биолабораторях в Украине, где, якобы, Пентагон разрабатывал биологическое оружие, Москва хочет подготовить почву для дальнейшей эскалации неоправданной агрессивной войны в Украине, заявила в среду, 9 марта, пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Россия следует четкой модели поведения — готовится либо сама применить оружие массового поражения, либо инсценировать нападение украинцев, чтобы создать обоснование для продолжения войны, написала Псаки в Twitter.

Москва уже не раз использовала химоружие

Псаки пояснила, что Россия, в свою очередь, неоднократно использовала химическое оружие — например, при нападениях на политических противников президента Владимира Путина, в частности на Алексея Навального. Кроме того, по ее словам, Москва поддерживает сирийского правителя Башара Асада, режим которого "неоднократно применял химическое оружие". По словам пресс-секретаря главы Белого дома, это типичный прием, которым пользуется Россия: она обвиняет Запад в нарушениях, которые совершает она сама. Джен Псаки также обвинила китайских чиновников в том, что они транслируют российские конспирологические теории.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в тот же день назвал российскую дезинформацию "полной чушью". По его словам, США не имеют лабораторий по производству биологического или химического оружия в Украине и полностью соблюдают международные договоры по химическому и биологическому оружию.

ООН ничего не известно о запрещенном оружии Украины