США отвергли идею отправки польских МиГ-29 в Украину через свою базу

“Я думаю, что это ясно, и не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО“, - заявила Псаки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США не поняли, почему Польша хочет отправить истребители МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение США.

Пентагон сообщил, что путь передачи самолетов Украине, предложенный Польшей (МИД страны накануне заявил о готовности передать польские истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на немецкую авиабазу “Рамштайн“), вызывает серьезную обеспокоенность для всего альянса.

До этого Польша сообщила, что не может самостоятельно принять решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.

“Мы не согласились самостоятельно поставлять самолеты, так как это должно быть решением всей НАТО. Это необычайно важное решение“, - заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

США заявили, что не готовы сейчас обсуждать поставки боевых самолетов, так как Россия может расценить это как эскалацию, что может привести к полномасштабной войне России, США и НАТО.