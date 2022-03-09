Без долларов и заграницы. Сравниваем жизнь в СССР и в России после 24 февраля

Западные компании массово приостанавливают свою работу в России и прекращают оказание услуг клиентам из России.

Об уходе из России объявили Boeing и Airbus, Apple и Nokia, IKEA и ExxonMobil, BMW и Ford, сотни других компаний и организаций. Крупные российские банки отключают от SWIFT, а платежные системы Visa и Mastercard прекращают обслуживать российские банковские карты. О приостановке работы в России объявил и символ капиталистических перемен "Макдоналдс".

Очень многое из того, чего появилось в России за последние 30 лет после распада СССР, на глазах становится недоступным.

Валюта

Как было в СССР

Свободное хождение валюты в Советском Союзе было запрещено, за незаконные валютные операции грозило наказание вплоть до смертной казни. Официальный курс иностранных валют был смехотворным (64 копейки за доллар), на черном рынке доллар стоил в разы дороже. Получить небольшую сумму в валюте на законных основаниях могли лишь выезжающие в загранкомандировку или по турпутевке, непотраченные деньги полагалось по возвращении сдать (впрочем, обычно советские граждане тратили все).

Как стало в России

Банк России в ночь на среду ввел ограничения на операции с наличной валютой — теперь купить ее в России будет нельзя.

Купить наличную валюту россиянам нельзя даже для поездки за рубеж, подтвердил ЦБ. Единственный вариант — снимать валюту с российской карты "Мир". Но ее принимают немногие страны — Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Клиенты банков, имеющие валютные счета, могут снять наличность, но не более 10 тысяч долларов. Остальное — рублями. Евро снять нельзя.

Граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства можно будет также только в рублях. "Временный порядок" действует до 9 сентября, следует из сообщения ЦБ.

Граница

Как было в СССР