За рубежом
09.03.2022, 22:01

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (14-й день) | ЦРУ: Путин удвоит усилия, чтобы победить, невзирая на жертвы

 
Mariupol
Mariupol
ФОТО: AP - Scanpix

Согласно ООН, Украину покинули два миллиона беженцев. Президент США Джо Байден подтвердил запрет на импорт нефти, газа и угля из России. Британия объявила, что до окончания 2022 года перестанет импортировать российскую нефть.

ООН: с начала войны в Украине погибли как минимум 516 мирных жителей. Еще 908 получили ранения. В Управлении верховного комиссара по правам человека отметили, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

По информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с тех пор как 24 февраля российские войска захватили Чернобыльскую АЭС, ситуация на ней ухудшается.

”Укрэнерго”: Чернобыльская АЭС полностью обесточена. ”Боевые действия продолжаются, что делает сейчас невозможными ремонтные работы и возобновление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.

После российского вторжения многие иностранцы-добровольцы готовы с оружием в руках защищать Украину.

Для иностранных граждан с этой целью был создан отдельный Интернациональный легион территориальной обороны. По данным Львовской облгосадминистрации, по состоянию на 8 марта, вступить в ряды интернационального легиона изъявили желание уже более 20 тысяч человек из 80 стран мира. "Ежедневно прибывают около 100 добровольцев. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира. К слову, первые добровольцы Интернационального легиона территориальной обороны Украины уже на позициях в окрестностях Киева", — говорится в сообщении на сайте Львовской облгосадминистрации.

Минобороны РФ признало участие срочников в войне в Украине: ”К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.

Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России”, — официально заявили в Минобороны. В ведомстве заявили, что сейчас ”предпринимаются исчерпывающие меры”, чтобы не допустить направления срочников в районы боевых действий, передает "Медуза".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призывает граждан экономить энергию, чтобы скорее обеспечить независимость Европы от российских газа, нефти и угля. Каждый может внести свой вклад в это дело, заявила политик в среду, 9 марта, в программе Morgenmagazin немецкого телеканала ZDF. Вместе с программами энергосбережения в экономике, а также появлением новых маршрутов поставок и расширением использования возобновляемых источников энергии "нам удастся гораздо быстрее стать независимыми от российского газа", отметила она.

Накануне, 8 марта, президент США Джо Байден объявил о новых мерах "по дальнейшему привлечению России к ответственности за ее неспровоцированную и неоправданную войну против Украины", введя запрет на импорт российских нефти, газа и угля.

Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава разведки Пентагона Скотт Берриер и глава Национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в конгрессе США поделились мнениями о том, что происходит в голове у российского президента.

"Я думаю, что Путин сейчас в ярости и очень раздражен. Скорее всего, он удвоит усилия и попытается уничтожить украинскую армию невзирая на жертвы среди мирного населения", — сказал Уильям Бернс. Он считает, что российский президент уже какое-то время "варится во взрывоопасной смеси из чувства несправедливости и амбиций".

Генерал-лейтенант Берриер из Пентагона обратил внимание, что Кремль за последние годы "вкладывался в тактические ядерные вооружения".
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