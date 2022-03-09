ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (14-й день) | ЦРУ: Путин удвоит усилия, чтобы победить, невзирая на жертвы
Согласно ООН, Украину покинули два миллиона беженцев. Президент США Джо Байден подтвердил запрет на импорт нефти, газа и угля из России. Британия объявила, что до окончания 2022 года перестанет импортировать российскую нефть.
ООН: с начала войны в Украине погибли как минимум 516 мирных жителей. Еще 908 получили ранения. В Управлении верховного комиссара по правам человека отметили, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.
По информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с тех пор как 24 февраля российские войска захватили Чернобыльскую АЭС, ситуация на ней ухудшается.
”Укрэнерго”: Чернобыльская АЭС полностью обесточена. ”Боевые действия продолжаются, что делает сейчас невозможными ремонтные работы и возобновление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.
После российского вторжения многие иностранцы-добровольцы готовы с оружием в руках защищать Украину.
Для иностранных граждан с этой целью был создан отдельный Интернациональный легион территориальной обороны. По данным Львовской облгосадминистрации, по состоянию на 8 марта, вступить в ряды интернационального легиона изъявили желание уже более 20 тысяч человек из 80 стран мира. "Ежедневно прибывают около 100 добровольцев. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира. К слову, первые добровольцы Интернационального легиона территориальной обороны Украины уже на позициях в окрестностях Киева", — говорится в сообщении на сайте Львовской облгосадминистрации.
Минобороны РФ признало участие срочников в войне в Украине: ”К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.
Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России”, — официально заявили в Минобороны. В ведомстве заявили, что сейчас ”предпринимаются исчерпывающие меры”, чтобы не допустить направления срочников в районы боевых действий, передает "Медуза".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призывает граждан экономить энергию, чтобы скорее обеспечить независимость Европы от российских газа, нефти и угля. Каждый может внести свой вклад в это дело, заявила политик в среду, 9 марта, в программе Morgenmagazin немецкого телеканала ZDF. Вместе с программами энергосбережения в экономике, а также появлением новых маршрутов поставок и расширением использования возобновляемых источников энергии "нам удастся гораздо быстрее стать независимыми от российского газа", отметила она.
Накануне, 8 марта, президент США Джо Байден объявил о новых мерах "по дальнейшему привлечению России к ответственности за ее неспровоцированную и неоправданную войну против Украины", введя запрет на импорт российских нефти, газа и угля.
Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава разведки Пентагона Скотт Берриер и глава Национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в конгрессе США поделились мнениями о том, что происходит в голове у российского президента.
"Я думаю, что Путин сейчас в ярости и очень раздражен. Скорее всего, он удвоит усилия и попытается уничтожить украинскую армию невзирая на жертвы среди мирного населения", — сказал Уильям Бернс. Он считает, что российский президент уже какое-то время "варится во взрывоопасной смеси из чувства несправедливости и амбиций".
Генерал-лейтенант Берриер из Пентагона обратил внимание, что Кремль за последние годы "вкладывался в тактические ядерные вооружения".
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