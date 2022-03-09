ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (14-й день) | ЦРУ: Путин удвоит усилия, чтобы победить, невзирая на жертвы

ООН: с начала войны в Украине погибли как минимум 516 мирных жителей. Еще 908 получили ранения. В Управлении верховного комиссара по правам человека отметили, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

По информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с тех пор как 24 февраля российские войска захватили Чернобыльскую АЭС, ситуация на ней ухудшается.

”Укрэнерго”: Чернобыльская АЭС полностью обесточена. ”Боевые действия продолжаются, что делает сейчас невозможными ремонтные работы и возобновление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.

После российского вторжения многие иностранцы-добровольцы готовы с оружием в руках защищать Украину.

Для иностранных граждан с этой целью был создан отдельный Интернациональный легион территориальной обороны. По данным Львовской облгосадминистрации, по состоянию на 8 марта, вступить в ряды интернационального легиона изъявили желание уже более 20 тысяч человек из 80 стран мира. "Ежедневно прибывают около 100 добровольцев. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира. К слову, первые добровольцы Интернационального легиона территориальной обороны Украины уже на позициях в окрестностях Киева", — говорится в сообщении на сайте Львовской облгосадминистрации.

Минобороны РФ признало участие срочников в войне в Украине: ”К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.

Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России”, — официально заявили в Минобороны. В ведомстве заявили, что сейчас ”предпринимаются исчерпывающие меры”, чтобы не допустить направления срочников в районы боевых действий, передает "Медуза".