Крупнейшие спортивные лиги уходят с российского рынка

Так, 8 марта футбольная Английская Премьер-лига приняла решение о прекращении трансляции своих матчей в России с момента публикации заявления. Это означает, что уже в этот четверг россияне не увидят четырех матчей премьер-лиги. Также было объявлено, что военная агрессия России полностью осуждается, а в поддержку Украины будет пожертвован миллион фунтов стерлингов.

Права на трансляцию Английской Премьер-лиге в России принадлежали "Okko", дочерней компании Rambler Group. Однако из-за войны на Украине на Сбербанк, владеющий Rambler Group, были наложены жесткие санкции, что вынудило компанию уйти с европейских рынков.

Помимо Английской Премьер-лиги, трансляции высших европейских футбольных лиг в России прекратила также Французская футбольная Лига 1, матчи которой прекратили транслировать на "Матч ТВ" уже 4 марта.

Аналогичные меры предприняли североамериканские профильные лиги — баскетбольная NBA (права на трансляцию принадлежали MEGOGO) и хоккейная NHL (матчи показывал "Яндекс"), которые прекратили вещание 2 и 1 марта соответственно.

НХЛ также публично объявила, что прекратила всякое сотрудничество с деловыми партнерами в России и решила закрыть там свои аккаунты в социальных сетях.