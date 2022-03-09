Мария Юферева-Скуратовски: с русскими книгами бороться ни в коем случае не надо

"Сегодня я была в торговом центре Кристийне. В магазине Apollo отдел русских книги на месте, точно также работает магазин Mnogoknig",- сообщает свои подписчикам депутат Рийгикогу.

"Я, разумеется, убеждена в том, что с русскими книгами и литературой бороться не надо ни в коем случае. Это напоминает сюжет утопических романов", — говорит Мария Юферева — Скуратовски.

"А сейчас наоборот самое лучшее время для того, чтобы не враждовать и выяснять отношения в комментариях, а побыть наедине с хорошей книгой в руках.

Я, например, сейчас дочитываю Владимира Проппа "Морфология волшебной сказки". Успокаивает нервы".

"Что Вы читаете помимо новостей?"-спрашивает она у своих подписчиков.

"А можно это озвучить погромче? — комментируют пользователи мнение Марии о том, что книги на русском языке убирать с полок не нужно, — Ведь смели с прилавков торговых сетей всю детскую литературу, журналы, раскраски на русском — а в чём наши дети виноваты? В том, что они русскоязычные?"

Мария рекомендует посетить книжные магазины уже сейчас и купить все, что нужно, напоминая о том, что книги всё еще на местах и никуда не пропали.

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