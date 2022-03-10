Чем стоит закупиться в магазине "на черный день", если тревожно?
Нутрициолог и блогер RusDelfi Катрин Савченко разобралась в вопросе и рассказала, что стоит купить, а от чего не будет никакой пользы.
В текущей ситуации многих людей охватывает страх и паника, что отчасти является безосновательным в нашей стране. Но так как для многих, особенно для пожилых людей, является важным иметь так называемую "подушку безопасности", можно для собственного спокойствия и уверенности закупить некоторые продукты питания, которые точно лишними не будут! Это поможет в том числе и снизить уровень стресса, тревожности в текущей ситуации.
Прежде всего я, как нутрициолог, хочу отметить значимость того, как важно закупать именно полезные продукты. Находясь в экстренной ситуации мы должны быть прежде всего быть здоровы, в том числе для того чтобы помогать и людям, оказавшимся рядом с вами. Вторая причина, почему стоит покупать более полезные продукты — вы будете сыты дольше. Также не стоит упускать тот факт, что продукты, богатые сахаром, провоцируют нарастание тревоги, паники и стресса.
Предлагаю вам список того, на что стоит обратить внимание.
Сухие продукты:
Гранола, мюсли без добавленного сахара
Гречка, одна из немногих, которую можно залить кипятком и она вскоре будет готова
Цельнозерновые овсяные хлопья
Рисовая лапша
Консервы:
Мясные натуральные консервы
Печень трески
Паштеты
Белок. Это та группа продуктов, которая точно не заставит вас голодать! Здесь мой выбор не отнесу к самому полезному, но это самый оптимальный список, учитывая сроки хранения и свойства.
Куриные чипсы без вкусовых добавок
Вяленое мясо
Сельдь в масле
Крабовые палочки
Овощи:
Все виды корнеплодов, которые можно есть в сыром виде: брюква, редька, морковь, батат. Не требуют приготовления, прекрасно утоляют голод и долго хранятся.
Консервы: зеленый горох, бобы, оливки, огурцы, томаты
Детские овощные пюре
Сладкое:
Сухофрукты
Детские пюре, смузи
Горький шоколад, какао порошок
Дополнительно:
Любое растительное молоко (оно имеет длительный срок хранения и не требует хранения в холодильнике в отличие от коровьего)
Семена, орехи
Сыр пармезан и любые твердые, выдержанные сыры, не требующие хранения в холодильнике
Ржаные хлебцы с семенами.
Вода, расчет 2-3л на человека на 1 день.
Функциональная аптечка:
Цинк
Витамин С
Д витамин
Успокоительные: Магний, GABA, ашваганда.
Не забываем про средства гигиены! Влажные салфетки, антисептики — все это обязательно должно быть в запасе.
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