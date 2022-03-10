Чем стоит закупиться в магазине "на черный день", если тревожно?

В текущей ситуации многих людей охватывает страх и паника, что отчасти является безосновательным в нашей стране. Но так как для многих, особенно для пожилых людей, является важным иметь так называемую "подушку безопасности", можно для собственного спокойствия и уверенности закупить некоторые продукты питания, которые точно лишними не будут! Это поможет в том числе и снизить уровень стресса, тревожности в текущей ситуации.

Прежде всего я, как нутрициолог, хочу отметить значимость того, как важно закупать именно полезные продукты. Находясь в экстренной ситуации мы должны быть прежде всего быть здоровы, в том числе для того чтобы помогать и людям, оказавшимся рядом с вами. Вторая причина, почему стоит покупать более полезные продукты — вы будете сыты дольше. Также не стоит упускать тот факт, что продукты, богатые сахаром, провоцируют нарастание тревоги, паники и стресса.

Предлагаю вам список того, на что стоит обратить внимание.

Сухие продукты:

Гранола, мюсли без добавленного сахара

Гречка, одна из немногих, которую можно залить кипятком и она вскоре будет готова

Цельнозерновые овсяные хлопья

Рисовая лапша

Консервы:

Мясные натуральные консервы

Печень трески

Паштеты

Белок. Это та группа продуктов, которая точно не заставит вас голодать! Здесь мой выбор не отнесу к самому полезному, но это самый оптимальный список, учитывая сроки хранения и свойства.

Куриные чипсы без вкусовых добавок

Вяленое мясо

Сельдь в масле

Крабовые палочки

Овощи:

Все виды корнеплодов, которые можно есть в сыром виде: брюква, редька, морковь, батат. Не требуют приготовления, прекрасно утоляют голод и долго хранятся.

Консервы: зеленый горох, бобы, оливки, огурцы, томаты

Детские овощные пюре

Сладкое:

Сухофрукты

Детские пюре, смузи

Горький шоколад, какао порошок

Дополнительно:

Любое растительное молоко (оно имеет длительный срок хранения и не требует хранения в холодильнике в отличие от коровьего)

Семена, орехи

Сыр пармезан и любые твердые, выдержанные сыры, не требующие хранения в холодильнике

Ржаные хлебцы с семенами.