Вкусно и качественно – уникальные бренды продуктов Lidl

Значительная часть ассортимента Lidl – это продукты собственных торговых марок, которые отвечают вкусам наших клиентов и соответствуют высоким стандартам качества Lidl, гарантируя при этом выгодные цены. Продукция и бренды Lidl одинаковы во всех странах, где работают наши магазины. Как в Эстонии, так и в других 30 странах, где есть магазины Lidl, вы можете купить одни и те же, высоко оцениваемые покупателями и отмеченные различными наградами продукты. Это облегчает выбор для наших клиентов, и позволяет нам предлагать им лучший опыт покупок.

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Всегда свежая и вкусная молочная продукция – Pilos и Milbona

В наших магазинах вы всегда найдете свежее молоко и отличные молочные продукты торговых марок Pilos и Milbona. Эти продукты производятся в соответствии со всеми высокими стандартами качества и гигиены Lidl. Ассортимент продуции Pilos и Milbona включает как молочные продукты ежедневного потребления, так и разнообразные деликатесы для небольшого перекуса или просто для удовольствия – йогурты, пудинги, десерты, а также молочные и йогуртовые напитки с различными вкусами.

Наш ассортимент сыров был создан специально для Lidl опытными сыроварами Франции, Италии и Германии. Твердые, мягкие, зрелые или крем-сыры – в ассортименте Pilos и Milbona каждый может найти новый сыр по своему вкусу.

Классическая и изысканная мясная продукция – Dulano и Pikok

Продукция торговых марок Dulano и Pikok порадует всех, кто любит мясо. Вкуснейшие мясные закуски и сытные колбаски отлично подойдут в качестве дополнения на пикнике с друзьями, для воскресного завтрака в кругу семьи или праздничного стола.