Вкусно и качественно – уникальные бренды продуктов Lidl
Значительная часть ассортимента Lidl – это продукты собственных торговых марок, которые отвечают вкусам наших клиентов и соответствуют высоким стандартам качества Lidl, гарантируя при этом выгодные цены. Продукция и бренды Lidl одинаковы во всех странах, где работают наши магазины. Как в Эстонии, так и в других 30 странах, где есть магазины Lidl, вы можете купить одни и те же, высоко оцениваемые покупателями и отмеченные различными наградами продукты. Это облегчает выбор для наших клиентов, и позволяет нам предлагать им лучший опыт покупок.
Познакомьтесь с популярными во всем мире брендами Lidl. Купите эти продукты в наших магазинах, убедитесь сами в их высоком качестве и станьте поклонником наших брендов!
В наших магазинах вы всегда найдете свежее молоко и отличные молочные продукты торговых марок Pilos и Milbona. Эти продукты производятся в соответствии со всеми высокими стандартами качества и гигиены Lidl. Ассортимент продуции Pilos и Milbona включает как молочные продукты ежедневного потребления, так и разнообразные деликатесы для небольшого перекуса или просто для удовольствия – йогурты, пудинги, десерты, а также молочные и йогуртовые напитки с различными вкусами.
Наш ассортимент сыров был создан специально для Lidl опытными сыроварами Франции, Италии и Германии. Твердые, мягкие, зрелые или крем-сыры – в ассортименте Pilos и Milbona каждый может найти новый сыр по своему вкусу.
Продукция торговых марок Dulano и Pikok порадует всех, кто любит мясо. Вкуснейшие мясные закуски и сытные колбаски отлично подойдут в качестве дополнения на пикнике с друзьями, для воскресного завтрака в кругу семьи или праздничного стола.
В магазинах Lidl вы найдете колбасы и сосиски лучшего качества и на любой вкус – сырые, копченые, вареные и приготовленные на гриле – наслаждайтесь и найдите фаворитов! Эти продукты в основном производится нашими надежными партнерами в Германии и Италии, а также в других странах Европы и, конечно же, в Эстонии.
Товары под торговой маркой Nautica, которые вы встретите в наших магазинах, призваны способствовать популяризации экологичного образа жизни и потребления ценных и полезных рыбных продуктов. Под торговой маркой Nautica мы предлагаем широкий выбор высококачественной свежей, замороженной и консервированной рыбы.
Lidl тщательно следит за происхождением морепродуктов и поставляет на прилавки только рыбу и морепродукты, имеющие международные сертификаты качества MSC и ASC. Сертификат MSC – это гарантия того, что запасы рыбы поддерживаются на должном уровне и не истощаются, а знак ASC подтверждает, что продукция поступает от производителей, которые заботятся об окружающей среде и обеспечивают хорошие условия труда. Происхождение этих продуктов прозрачно и легко отслеживается.
Вся свежая рыбная продукция Lidl имеет упаковку, создающую защитную среду, благодаря которой рыба остается почти такой же свежей, как сразу после вылова. Из продукции Lidl можно быстро и безопасно приготовить, к примеру, жареное филе трески по-английски, экзотический салат из омара по-восточному или привычную для эстонцев селедку с картофелем. Торговая марка Nautica предлагает широкий выбор экзотических морепродуктов, а также замороженную и копченую рыбу отличного качества – все это вкусно, питательно и полезно.
Орехи и сухофрукты Alesto – продукты для здорового питания, они помогают восстановить энергию и силы в стремительном ритме наших повседневных дел. Наслаждайтесь широким ассортиментом орехов и сухофруктов Alesto, которые дадут вам необходимый заряд энергии и витаминов!
Смеси орехов и сухофруктов Alesto изготавливаются с особой тщательностью, в них отбираются только самые качественные компоненты, отвечающие потребностям наших клиентов. Малоизвестные варианты, такие как смесь орехов и сушеных оливок, привлекают более смелых покупателей, а несоленые фисташки и орехи макадамия Alesto высоко ценят истинные гурманы.
Хотите настоящее итальянское мороженое с декадентским вкусом и мягкой текстурой, мороженое, которое тает во рту? К тому же по отличной цене? В нашем ассортименте вы найдете мороженое Gelatelli и Bon Gelat, которое создано по особым рецептам на фабрике мороженого Lidl и продается по очень доступным ценам только в наших магазинах. Наслаждайтесь своим любимым мороженым – молочным или фруктовым, глазированным или с наполнителем, в вафельном рожке или в семейной упаковке. Ассортимент мороженого Lidl действительно впечатляет, попробуйте и найдите для себя любимое!
Кофе и чай могут дать необходимую энергию, или расслабиться, если вы хотите сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Черный и крепкий, с молоком и сахаром, смолотый в кофемолке или просто заваренный в чашке – наслаждайтесь кофе, который вы любите! В отношении кофе предпочтения могут быть самыми разными, поэтому в Lidl вы найдете как растворимый, так и молотый кофе. Не говоря уже о кофе в зернах и вкусных кофейных напитках. Кофе Bellarom обладает прекрасным ароматом, рассчитан на любой вкус и подходит для разных способов приготовления.
Чай Lord Nelson, в свою очередь, создает особое ощущение уюта, помогает расслабиться после рабочего дня и восстанавливает силы. Lidl предлагает ароматные чаи Lord Nelson с различными вкусами, в том числе вкусные травяные чаи. Выберите чай Lord Nelson в пакетиках или в большой упаковке и наслаждайтесь вечерней чашечкой понравившегося напитка.