"Ночью кажется, что весь Таллинн — один сплошной украинский флаг". Почему Эстония так поддерживает Украину?

В Таллинне я был четыре дня и не уставал поражаться, насколько много вокруг символики Украины. Жовто-блакитна подсветка украшает и самые высокие здания Таллинна, и маленькие магазинчики. Ленты цветов украинского флага булавками приколоты к одежде многих людей, желто-синие флажки видны реально в каждом баре, где я был. Во многих из них — сбор средств для Украины.

Так, в кафе, где я оказался на квизе, была акция с бесплатным борщом за счёт заведения за добровольные донаты на нужды Украины, и донаты в основном делались 50-евровыми купюрами. Эстония — богатая страна с высокими зарплатами без всякой грёбаной нефти.

Чуть ли не все биллборды в центре Таллина — в желто-синих цветах. Ночью кажется,что весь Таллинн — один сплошной украинский флаг, от подсветки домов, отелей, бизнес-центров. Не думаю, бывало ли тут так много символики какой-либо страны — даже самой Эстонии в дни национальных праздников. И было ли так много желто-синих флагов на улицах самой Украины? Видно, что поддержка Украины в Эстонии — это не столько государственная инициатива, сколько частная. Реально очень круто такое потрясающее единение!

Наверное, причина всего этого — не только просто в человечности и желании поддержать жертву ужасающей агрессии, но и в том, что агрессор Украины — то единственное государство, которого боятся здесь, в Эстонии. Историческая память о страшных для Эстонии днях 1918-1820 годов, 1939 года, ложится на страшную современность.

- Эстония — следующая!, — услышал я громкий крик девушки с далёкого столика на том же квизе, и без всякого контекста было совершенно очевидно, о чём там идёт разговор. Явно не о том, что Эстония станет следующим победителем Евровидения.