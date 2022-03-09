"Ночью кажется, что весь Таллинн — один сплошной украинский флаг". Почему Эстония так поддерживает Украину?
Журналист Александр Вишневский комментирует в Facebook то, как город Таллинн поддерживает Украину, вывешивая сине-желтые флаги на улицах и собирая средства в барах.
В Таллинне я был четыре дня и не уставал поражаться, насколько много вокруг символики Украины. Жовто-блакитна подсветка украшает и самые высокие здания Таллинна, и маленькие магазинчики. Ленты цветов украинского флага булавками приколоты к одежде многих людей, желто-синие флажки видны реально в каждом баре, где я был. Во многих из них — сбор средств для Украины.
Так, в кафе, где я оказался на квизе, была акция с бесплатным борщом за счёт заведения за добровольные донаты на нужды Украины, и донаты в основном делались 50-евровыми купюрами. Эстония — богатая страна с высокими зарплатами без всякой грёбаной нефти.
Чуть ли не все биллборды в центре Таллина — в желто-синих цветах. Ночью кажется,что весь Таллинн — один сплошной украинский флаг, от подсветки домов, отелей, бизнес-центров. Не думаю, бывало ли тут так много символики какой-либо страны — даже самой Эстонии в дни национальных праздников. И было ли так много желто-синих флагов на улицах самой Украины? Видно, что поддержка Украины в Эстонии — это не столько государственная инициатива, сколько частная. Реально очень круто такое потрясающее единение!
Наверное, причина всего этого — не только просто в человечности и желании поддержать жертву ужасающей агрессии, но и в том, что агрессор Украины — то единственное государство, которого боятся здесь, в Эстонии. Историческая память о страшных для Эстонии днях 1918-1820 годов, 1939 года, ложится на страшную современность.
- Эстония — следующая!, — услышал я громкий крик девушки с далёкого столика на том же квизе, и без всякого контекста было совершенно очевидно, о чём там идёт разговор. Явно не о том, что Эстония станет следующим победителем Евровидения.
Мне неимоверно печально видеть такую реинкарнацию советской империи зла. Всю сознательную жизнь я ненавидел СССР и, отчасти поэтому так сильно любил Россию, её флаг, её гимн Глинки. Россия воспринималась антиподом серой совковой безысходности,
глотком свежего воздуха и свободы, страной демократии и возможностей. Но вмешался фактор случайности — запредельно низкие цены на нефть все 90-ые годы и аномально высокие цены на нефть с начала двухтысячных. Понять это почему-то не в состоянии глубинный народ, твердящий про ”при либералах было плохо, а потом стало з**бись” с тем же дичайше-первобытном остервенением, что и свою мантру про ”где вы были восемь лет назад с Донбассом”. Вот только вместо ”з**бись” была чудовищная коррупция, уничтожение демократических институтов и упущенный шанс стать богатой страной.
В итоге мы вернулись к тому же смердящему болоту, от которого бежали более тридцати лет назад. Только тогда это была страшная империя абсолютного зла, а сейчас — так, немощный уголок зла, обречённый на гниение и скорый распад. Одной военной авантюрой страна подписала себе приговор. Тридцать лет развития разбиты вдребезги за один день.
И как же мне горько, что в этот жалкий уголок зла, от которого теперь шугается как от чумы весь мир, превратилась именно моя страна, которую я так любил и которой по сути больше нет. Далее будет скупка ресурсов за копейки Китаем, дефолт, чудовищные нищета и безработица, и, наверняка, разделение на новые страны. Думаю, что ни одна из них не сохранит ни прежнее название, ни прежний флаг.
И всё это — по вине одного конкретного никчёмного мелкого человечка, волею невероятного стечения обстоятельств выхвалившего счастливый билет и со скуки от безграничной власти уничтожавшего всё прекрасное, что только было вокруг.
…Из Таллина я приплыл в Хельсинки. Корабельные рестораны и стенды украшали изображения сердца в цветах Украины и шарфы украинской футбольной сборной. Экран внутри шедшего от порта трамвая был синим в верхней половине и жёлтым в нижней. Украинский флаг развивался крыше главного железнодорожного вокзала Хельсинки и на здании мэрии финской столицы.
Вечером Хельсинки тоже погрузился в желто-синюю расцветку зданий. Наверное, финны в страшном сне не могли представить, что закрасят весь Хельсинки цветами флага Швеции. Но вот пришлось — в знак поддержки другой желто-синей страны. Украинских флагов в Хельсинки так много, словно вся ткацкая промышленность годами не производила ничего кроме флагов Украины. Они видны не только на зданиях, но даже из рюкзаков прохожих, а желто-синие ленты мелькают на одежде прохожих столь же часто, как и в Таллинне. Поддержка Украины колоссальна.
Российской символики я тоже видел много, но только — на обложках паспортов пассажиров рейса Хельсинки — Барселона. Более половина улетающих — россияне. Разговоры вокруг — сплошь о сорвавшихся рейсах в Стамбул, о вывозе оставшихся родственников, о том, как в спешке пересекали российскую границу. Мимо украинских флагов мы убегаем из своих домов, проклиная войну и её виновников.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.