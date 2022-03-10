Как справиться с новостной повесткой и не сойти с ума?

Я писала бы свои мирные статьи про переезд и адаптацию в Эстонии, если бы не пришла беда — отворяй ворота. Я считаю, что всё, что сейчас происходит большой бедой: для украинцев, для россиян, для белорусов, для европейцев в общем, для иностранцев, находящихся вдали от родины. Уже почти две недели назад мой мир изменился, как мир и всех нас. Эта ситуация уже затронула многих, и никто не знает, каковы будут дальнейшие последствия. Когда происходящее вокруг начинает угрожать нашей жизни: не важно, в самом прямом или переносном — лишение работы, обесценивание заработка и накоплений — смысле, мышление становится туннельным. Многие люди больше ни о чём другом и думать, и говорить с окружающими не могут.

Я аккумулировала для вас всевозможные рекомендации, многие из которых я проверила на себе, чтобы вы это сделали тоже, и вам хотя бы психологически стало легче. Думаю, что помогать друг другу — это лучшее, что мы с вами можем сделать сейчас друг для друга.

Итак, помните, что психика у нас одна и другой не будет: если вы доведете себя до нервного истощения, в организме могут начаться необратимые процессы, и ничем хорошим это не закончится. В первую очередь, нужно позаботиться о себе, потом — о тех

людях, которые от вас зависят

1. Новости. Определите для себя временные рамки, когда вы читаете новости. Не говорю уж о том, чтобы выбирать максимально нейтральные источники, по возможности без леденящих душу фото и видео, просто текст. Ставьте таймер на телефон, когда время выходит, выключайте новости и переключайтесь на другую деятельность. Если вы в любой момент чувствуете, что вам становится физически плохо от прочтения новостей, прекращайте их читать.