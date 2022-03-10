Как справиться с новостной повесткой и не сойти с ума?
Я писала бы свои мирные статьи про переезд и адаптацию в Эстонии, если бы не пришла беда — отворяй ворота. Я считаю, что всё, что сейчас происходит большой бедой: для украинцев, для россиян, для белорусов, для европейцев в общем, для иностранцев, находящихся вдали от родины. Уже почти две недели назад мой мир изменился, как мир и всех нас. Эта ситуация уже затронула многих, и никто не знает, каковы будут дальнейшие последствия. Когда происходящее вокруг начинает угрожать нашей жизни: не важно, в самом прямом или переносном — лишение работы, обесценивание заработка и накоплений — смысле, мышление становится туннельным. Многие люди больше ни о чём другом и думать, и говорить с окружающими не могут.
Я аккумулировала для вас всевозможные рекомендации, многие из которых я проверила на себе, чтобы вы это сделали тоже, и вам хотя бы психологически стало легче. Думаю, что помогать друг другу — это лучшее, что мы с вами можем сделать сейчас друг для друга.
Итак, помните, что психика у нас одна и другой не будет: если вы доведете себя до нервного истощения, в организме могут начаться необратимые процессы, и ничем хорошим это не закончится. В первую очередь, нужно позаботиться о себе, потом — о тех
людях, которые от вас зависят
1. Новости. Определите для себя временные рамки, когда вы читаете новости. Не говорю уж о том, чтобы выбирать максимально нейтральные источники, по возможности без леденящих душу фото и видео, просто текст. Ставьте таймер на телефон, когда время выходит, выключайте новости и переключайтесь на другую деятельность. Если вы в любой момент чувствуете, что вам становится физически плохо от прочтения новостей, прекращайте их читать.
2. Соцсети. Не пытайтесь никого ни в чём убедить. Кем бы вы ни были по
национальности, что бы ни выкладывали в соцсети (или не выкладывали ничего), вам в любом случае прилетит: в первом случае, что кто-то будет не согласен с вашей позицией, во втором — что остались ”равнодушны” к происходящему в мире. Людям в этой ситуации проще всего найти виноватого и сбросить психологическое напряжение. Не становитесь звеном этой цели и не передавайте агрессию дальше.
3. Права и обязанности. Уточните свой гражданский и правовой статус, в том числе с позиции военнообязанного или нет, узнайте, какие у вас сейчас есть права и обязанности. Это может показаться смешным и нелепым, но в таких ситуациях работает поговорка ”кому война — а кому мать родна”. Вашим незнанием могут воспользоваться мошенники со всех возможных сторон: уже публикуются ”письма счастья” от поддельных беженцев, которые просят переводы на пейпал, фейковые повестки в военкоматы, звонки от ”представителей” правоохранительных органов.
Главная задача таких людей — запугать и дезориентировать вас и тем самым
сподвигнуть на выгодные им действия. Всегда проверяйте информацию и помните — от пары часов, которые вы возьмете на раздумья, ничего не произойдёт.
4. Быт. Не забрасывайте быт. Бардак в голове не должен приводить к бардаку в доме. В моменты стресса, когда, кажется, ничего в жизни уже не зависит от вас, простые механические действия вроде приготовления еды или уборки в доме могут помочь вам вернуться к самоконтролю.
5. Общение с близкими. Не обсуждайте политику. Но говорите о том, какие чувства вы испытываете. Многие люди сейчас искусственно дистанцируются друг от друга, боясь спровоцировать конфликты на политической или национальной почве. Вы просто можете рассказать родственникам или друзьям, что прямо сейчас изменилось в вашей жизни и что вы чувствуете по этому поводу, и выслушать их. Поверьте, вам станет легче.
6. И последнее — поворотные решения. Я, как иностранка, проживающая в другой стране и имеющая круг общения в том числе из таких же как я, много раз в последнее время услышала мысли о скорейшей поездке на родину. От своих соотечественников услышала обратное — о поисках возможностей покинуть страну.
По себе знаю, что принятие решений, меняющих кардинально вашу жизнь, а,
возможно, и жизнь вашей семьи, дается непросто. И такое решение — говорю вам как есть, а не в попытках отговорить — не должно приниматься в панике . Если вы находитесь в сильнейшем стрессе, в результате принятого решения вы можете оказаться в еще бОльшем стрессе. Хорошо все обдумайте, изучите и взвесьте все возможности, подумайте на перспективу, не подвергайте себя опасности.
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