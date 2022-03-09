"Самое сложное было — поехать к маме, чтобы все рассказать". Что говорят семьи погибших в Украине военных и мирных жителей

Отказаться от спецоперации нельзя было. Туда ехали абсолютно все. Это приказ Путина. Изначально, как там говорят? Что ничего не планировалось. Но почему-то, когда я смотрю новости, и там говорят, что 20 февраля военнослужащие Западного военного округа сворачиваются и уезжают домой, а у меня муж только к 17-му числу до туда доехал, то тут уже понятно, что что-то не то. В принципе, столько лет проварившись во всей этой каше, мы прекрасно понимали, что к чему. Удивления никакого не вызывало то, что сейчас происходит.

Учебный период у них начинался всегда с февраля. С февраля 2020 года он из 12 месяцев был дома только два, а остальные девять были учения. До 2019 года с ним можно было видеться чаще: от командировки до командировки. Он приезжал на неделю-две домой. Он также продолжал ходить на службу с утра до вечера, но, тем не менее, был дома. Перед этой последней командировкой у него была еще одна командировка на две недели. Они две недели побыли там, потом он приехал домой, буквально пять-семь дней побыл и должен был поехать на спецоперацию.

Он хотел военную карьеру, он всегда себя видел только там. Мы подумали три года назад, когда ребенку три-четыре месяца было: ”А может нам вернуться домой, может по-другому начать что-то?” Я поехала с ребенком домой [в Нижневартовск], побыла три месяца, посмотрела и говорю: ”Нет, мне тут не нравится”. Он говорит: ”Давай тогда будем дальше служить”. И все.

Мой муж Игорь изначально пошел на срочную службу. Он оттуда хотел подписать контракт, но все-таки вернулся домой. Два года был в раздумьях, потому что ему хотелось быть вместе со мной. В итоге летом 2016 года он и его друг подписали контракт, и их направили в Брянскую область. Я поехала с ним, и прожила эти шесть лет в Клинцах, городе по месту военной службы. Муж там постоянно служил.

По телефону связь была очень плохая, прерывистая. 19-го числа я с ним разговаривала, потом 22-го вечером. У них подготовка была. 22-го вечером поздно он написал, что нельзя [использовать] телефоны и что он 23-го уходит почему-то. Я не знаю, куда его направляли, знаю только тех, кто там находится. Они приехали в Белгородскую область, но конкретно место не знаю. Остальное ничего неизвестно, товарищи его сейчас на связь не выходят.

Когда он уезжал, еще неизвестно было, что будет спецоперация, но что-то такое я ожидала. Мой муж просто такой человек, что он этой войной всю жизнь жил и ждал, когда же будет война. Это правда. Он всю жизнь говорил: ”Вот будет война”. Он так предполагал. На Новый год он тоже говорил: ”Вот будет война”. У него есть родственник, который служит в органах МВД, и он говорил: ”Нет, не будет. Нас-то не готовят к этому”. Он говорит: ”Ну и что, что вас не готовят? Она будет”. Это было на Новый год, и потом в феврале такое. Я не знаю, судьба или что это такое.

Обычно, когда он уезжает в командировки, я спокойна: ”Едешь, ну и хорошо, три месяца пройдет, ты все равно вернешься, каждый день на связи”. У меня же тоже ребенок и работа. А тут, когда он уезжал, я говорю: ”Я не хочу, чтобы ты ехал”. Он говорит: ”А что делать? Ничего не сделаешь”. ”Я понимаю, что ничего не сделаешь, но просто не хочу. Мне хочется прям плакать от того, что ты уезжаешь”. Хотя я человек очень сильный, почему-то мне было плохо. Я очень плохо спала, хотя до этого я нормально спала. Эти нервы, эти новости… Я сидела на работе и думала: ”Я ненавижу этот мир, ненавижу его за то, что моего мужа нет сейчас рядом”.