Минобороны РФ и Путин утверждают, что солдаты-срочники не воюют в Украине. Похоже, это не совсем так

В одном из таких роликов российский военнослужащий Дамур Мустафаев рассказывает, что вместо учений его с сослуживцами ”обманом” отправили воевать в Украину. На территории Черниговской области танк, в котором находился Мустафаев, сломался; танковая колонна его бросила. Мустафаев пошел ”искать своих”, но попал в плен. ”Медузе” удалось поговорить с отцом Мустафаева. Он рассказал, что его сын — солдат-срочник, хотя Минобороны РФ и Владимир Путин утверждают, что в Украине воюют только контрактники.

Впервые видео Дамура Мустафаева появилось в телеграм-канале ”Ищи своих” — там украинская сторона выкладывает данные о попавших плен российских военных. Заявляется, что проект создан ”представителями МВД Украины”. Сайт ”Ищи своих” в России заблокирован.

Собиржон Мустафаев, отец Дамура Мустафаева, срочника, попавшего в плен

Сын призвался в 2021 году в июне. Он не хотел военной карьеры. Его два или три раза оставляли [то есть не призывали]: по крови были проблемы. Но он пил препараты, лекарства. В прошлом году ему дали добро: ”Можешь служить” — и призвали. В итоге отправили служить рядом с Читой, обучали на водителя-механика. После этого в Наро-Фоминск. Вроде потом они начали участвовать в учениях. В Воронеж, в Белгородскую и Курскую область их раскидывали. Я с ним по телефону связывался. Последний раз — 22 февраля. Вроде все нормально было. И 24-го приказ был — и сказали ему: ”На учения”.

Он был действительно срочник. Я не знаю, что случилось у них. Он говорил, что контракт не подписывал. Но я был удивлен: за них могут подписываться — или что-то такое. Он говорил: ”Они сами записали нас в контрактники”. Такое было, когда мы говорили 22 числа. Я говорю ”Как они могут сами сделать?” Он говорил, что этого требуют. Но сказал, что сам не подписывал. Требует кто-то всеобщий — для всей батальона, роты, части. Я не спрашивал, кто конкретно.