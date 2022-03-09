"Путин сейчас в ярости. Скорее всего, он удвоит усилия". Американские разведчики дали характеристику президенту РФ

"Я думаю, что Путин сейчас в ярости и очень раздражен. Скорее всего, он удвоит усилия и попытается уничтожить украинскую армию невзирая на жертвы среди мирного населения", — сказал Уильям Бернс. Он считает, что российский президент уже какое-то время "варится во взрывоопасной смеси из чувства несправедливости и амбиций".

Генерал-лейтенант Берриер из Пентагона обратил внимание, что Кремль за последние годы "вкладывался в тактические ядерные вооружения".

"По-моему, Путин думает, что это дает ему несимметричное преимущество", — сказал он.

О размахивании "ядерной дубинкой" говорила и Аврин Хейнс.

"Мы считаем, что Путин чувствует обиду, считая, что Запад не оказывает ему достаточного почтения и считает, что он не может проиграть эту войну", — сказала она.

"Что именно он будет готов считать такой победой — это, возможно, будет меняться со временем", — добавила Хейнс.

Так как Путин находится под невероятным давлением, его ближний круг "становится уже и уже", — отметил директор ЦРУ. Он считает, что в этом круге нет нет людей, которые способны критически оценить решения президента.

"Люди поняли, что ставить под сомнение его решения всегда вредно для карьеры", — считает глава ЦРУ.