ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (13-й день) | США вводят запрет на весь импорт энергоносителей из РФ, Польша готова отдать свои самолеты

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе. Европа столкнулась с самым быстрорастущим кризисом с беженцами за более чем 75 лет.

Соединенные Штаты вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что РФ "никогда не сможет удержать" Украину под своим контролем. Он заверил, что США будут выполнять свои обязательства по коллективной обороне в НАТО.

Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии в распоряжение правительства США, заявили в польском МИД.

Заявления Зеленского о закрытии неба имели и вторую часть: не можете закрыть небо - дайте нам возможность его защитить. Речь шла о передаче Украине десятков военных самолетов производства еще Советского Союза, остающихся на вооружении Польши, Словакии и Болгарии. И вот теперь Польша готова отдать свои самолеты Украине через США.

Получение Украиной нескольких десятков военных самолетов (называется число 70, но это суммарное количество машин, пребывающих на вооружении в трех странах НАТО) если и не изменит коренным образом соотношение сил в воздухе, то станет огромным усилением для украинских вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, выступившим в британском парламенте. Он обратился с речью к депутатам Палаты общин по видеосвязи. Президент сравнил войну в Украине с войной Великобритании против нацистской Германии во время Второй мировой войны.

В Херсонской области, частично перешедшей под контроль оккупантов, продолжается местное сопротивление. Сегодня демонстрации прошли в городе Алешки с двадцатитысячным населением.

Культурное наследие Украины находится под угрозой: ЮНЕСКО усиливает меры защиты.