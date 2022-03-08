В Ласнамяэ возобновляются бесплатные киносеансы для пожилых

”Желая предложить пожилым жителям Ласнамяэ возможность посмотреть хорошие фильмы, мы составили программу на всю весну, в ходе которой будем предлагать фильмы в разных жанрах”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Серия киносеансов начнется 15 марта в 11 часов с показа романтической комедии ”Первый встречный”. Следующий фильм будет показан 29 марта в 11 часов, когда можно будет увидеть эстонский фильм ”Болото” (романтика, триллер). Фильмы идут с эстонскими и русскими субтитрами.

Фильмы будут идти в кинотеатре Apollo на втором этаже торгового центра Ülemiste Keskus (Суур-Сыямяэ, 4), куда из других частей Ласнамяэ можно удобно добраться на автобусах номер 7, 49 и 65. На месте будет проводиться проверка COVID-сертификатов, в помещении следует носить маску. Зрителей просят прийти на место за 15 минут до начала показа.

Для бесплатного просмотра фильма необходима предварительная регистрация по телефону 645 7702 или по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee.