ВОЗ заявляет о гуманитарной катастрофе в Украине

В интервью Би-би-си он сказал, что в настоящее время у ВОЗ есть три приоритета:

доставка в пострадавшие районы Украины жизненно важных медицинских препаратов, таких как лекарства от диабета и сердечных заболеваний, запасы которых на исходе;

укрепление системы здравоохранения в соседних с Украиной странах, где число беженцев продолжает расти;

открытие операционного центра ВОЗ в Украине.

Выступая ранее на пресс-брифинге, Клюге сказал, что за 13 дней вторжения украинская система здравоохранения оказалась под серьезным давлением, а Европа столкнулась с самым быстрорастущим кризисом с беженцами за более чем 75 лет.