08.03.2022, 20:25
McDonald's закрывает все свои рестораны в России
Foto: Alexander NEMENOV / AFP/Scanpix
McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить операции на российском рынке, передает "Интерфакс".
Компания понимает, какое влияние это решение окажет на местных сотрудников и партнеров, поэтому она поддержит их, в частности, продолжит выплачивать зарплаты, говорится в обращении CEO McDonald's Corp. Криса Кемпчински, опубликованном на сайте компании.
В РФ у McDonald's 850 ресторанов быстрого обслуживания, 62 тысячи сотрудников и сотни локальных поставщиков и партнеров.