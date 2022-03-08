08.03.2022, 21:43
ВИДЕО | Оккупированные украинские населенные пункты продолжают сопротивляться
В Херсонской области, частично перешедшей под контроль оккупантов, продолжается местное сопротивление. Сегодня демонстрации прошли в городе Алешки с двадцатитысячным населением.
24 февраля, в первый день вторжения, газета ” Украинская правда” сообщила , что большое количество населенных пунктов попало в руки российских войск в Херсонской области, граничащей с Крымом.
В последние дни стало массовым местное сопротивление. На выходных тысячи людей собрались в центре недавно оккупированной области, скандируя: "Херсон — это Украина!"
В воскресенье в городе Новая Каховка, который временно находился под контролем России, прошла массовая демонстрация.