ВИДЕО | Оккупированные украинские населенные пункты продолжают сопротивляться

24 февраля, в первый день вторжения, газета ” Украинская правда” сообщила , что большое количество населенных пунктов попало в руки российских войск в Херсонской области, граничащей с Крымом.

В последние дни стало массовым местное сопротивление. На выходных тысячи людей собрались в центре недавно оккупированной области, скандируя: "Херсон — это Украина!"

В воскресенье в городе Новая Каховка, который временно находился под контролем России, прошла массовая демонстрация.



