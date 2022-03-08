За рубежом
08.03.2022, 22:45

ВИДЕО | Сибиряки "приперли к стене" местного губернатора: зачем наши пацаны поехали на Украину как пушечное мясо?

 
Анна Теэле Орав
Анна Теэле Орав annateele.orav@epl.ee
Ekke Rasmus Kiisler

Красноречивый ролик быстро распространяется в Интернете даже за пределами Сибири, где местные жители засыпали вопросами кемеровского губернатора Сергея Цивилева, сообщает Радио Свобода Европа/Радио Свобода. Кстати, жена губернатора — родственница Путина.

На видео женщины, находящиеся за кадром, спрашивают губернатора о том, почему их обманули и заявленные "учения" переросли в полноценные военные действия. Губернатору очевидно нечего ответить.

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