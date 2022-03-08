Вильнюс запускает инициативу #CallRussia, чтобы предоставить россиянам факты о войне в Украине

Вильнюсская инициатива #CallRussia имеет четкую цель: предоставить россиянам факты о нападении режима Владимира Путина на Украину с помощью проживающей по всему миру русской диаспоры, минуя таким образом пропаганду Кремля и обойдя блокаду российскими властями объективной информации.

Глобальная сеть профессионалов в области технологий, рекламы и коммуникаций собрала базу данных для проекта #CallRussia, содержащую 40 миллионов российских телефонных номеров, и создала технологическую платформу, которая будет генерировать их набор в случайном порядке.

Инициаторы #CallRussia уверены, что сейчас крайне необходимо, чтобы русскоязычные жители стран всего мира присоединились к кампании и, сделав хотя бы один звонок, приложили усилия к прорыву усиливающейся информационной блокады российского общества, и попытались таким образом сообща противодействовать российской государственной пропаганде.

”Пока Владимир Путин наводит ужас на Украину и блокирует источники информации, которые могли бы раскрыть его ложь, #CallRussia даст возможность установить связь между русскими, находящимися за границей, и россиянами для самого важного разговора в их жизни,” — сказал один из инициаторов #CallRussia, работающий в сфере рекламы специалист из Вильнюса Паулюс Сенута (Paulius Senūta), .

”Один звонок не сможет победить агрессивную путинскую пропаганду, но 40 миллионов смогут. Только владеющие правдой и обладающие состраданием русские люди смогут противостоять лжи Путина и положить конец этой войне.”

Каждому волонтеру программа сайта кампании CallRussia.org будет автоматически генерировать индивидуальные номера россиян. Также волонтерам будут даны рекомендации, как вести спокойный, взвешенный разговор, направленный на преодоление дезинформации.

”#CallRussia — это крупнейший и важнейший децентрализованный банк телефонных данных в истории, потому что мы считаем: Владимира Путина сейчас смогут остановить только жители России. Только правда может остановить убийства,” — добавил Сенута.

”Путин лжет россиянам о том, куда отправляют умирать их сыновей и о зверствах, совершаемых от их имени. #CallRussia — это информационная кампания, которая сможет обойти путинскую пропагандистскую машину и предоставить проверенные факты, которые дадут возможность порядочным россиянам воспротивиться и проложить путь к миру. Мир рассчитывает на них.”