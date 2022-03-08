Россия грозит отключить газ Европе. Германия против нефтяного эмбарго

"Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом, это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главным пострадавшим", — сказал Новак, которого цитирует Интерфакс.

Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг. Пока что все выглядит сомнительно, поскольку против Германия — промышленный мотор, самая населенная страна и крупнейшая экономика Евросоюза.

"В настоящий момент не существует никаких альтернативных способов обеспечить Европу энергоресурсами для производства тепла, света и для нужд промышленности", — сказал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Германия в рамках санкций против России отказалась сертифицировать вторую нитку газопровода ”Северный поток” в обход Украины. Новак пригрозил контрсанкциями.

"В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении ”Северного потока-2”, у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод ”Северный поток-1”, который сегодня загружен на 100%", — сказал российский чиновник.