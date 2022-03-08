Русская книга или спектакль Русского театра — это культура, а не угроза безопасности
Киев может и находится в 1300 километрах от Таллинна, но мы ощущаем горячее дыхание полыхающей там войны каждый день. Ещё до того как в Эстонию стали прибывать первые военные беженцы, ко многим моим русским друзьям пришло осознание, что их тут как будто подставили. Я не знаю, сколько эстонцев видит в каждом проживающем тут русском личного посланника президента Путина, однако, безусловно, среди моих русских друзей есть те, кто считают, что именно так на них и смотрят.
Сейчас хорошее время для радикалов получить свои 15 секунд славы, а каждый призывающий успокоиться выглядит почти неуместным. Ситуацию не упрощают и те, кто прикрепляют на стекло своего автомобиля ставшую известной по российским военным машинам букву Z или же вызывающе являются на какое-либо мероприятие с российским флагом. Такие, конечно, есть и будут. Впрочем, не делают обстановку лучше и те, кто требуют высылки проживающих тут на основании вида на жительство граждан Российской Федерации или же вообще искоренения русского языка из общественного пространства. В эпоху социальных сетей информация о раздражающих общество моментах распространяется быстрее, чем кто-то успевает на месте проверить, что же на самом деле произошло. Поэтому тем более имеет смысл каждый раз досчитать до десяти, прежде чем кого-то начинать в чём-то обвинять или писать гневный пост в соцсетях.
Я уже вижу как поднимают голову те, кому мешают русский язык, русская культура — всё то, что связывается с русскими и Россией. В ситуации общественного раздражения люди не умеют разделять проблемы на части, а пытаются всё собрать в одну кучу, ударив по всему этому. Однако каждый спектакль Русского театра не является угрозой для безопасности, как не являются таковыми каждая русская книга или фильм.
Такое основанное на национальности противопоставление стало бы большой ошибкой, которую трудно исправить. У эстонского общества в нынешней кризисной ситуации и так хватает проблем, а создание новых не входит в интересы нашего народа и государства ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Эстонское общество должно ясно сказать, что мы не имеем ничего против русской культуры, языка и национальности. Против чего Эстония выступает в качестве государства и общества — это против завоевательной войны, которую ведёт Российская Федерация против Украины. Мы выступаем за независимость, безопасность и территориальную целостность Украины. Проживающие здесь русские не несут ответственности за решения президента Путина.
Последнее, что должны делать эстонцы, это автоматически причислять местных русских к числу носителей взглядов Российской Федерации. Конечно, такие тоже есть. Однако среди моих русских знакомых есть и те, кто приняли участие в митинге 26 февраля. Скорее стоит предположить, что агрессия против Украины ошеломила и большинство местных русских, которые до сих пор испытывали иллюзии, что войны не будет. Война, на которой один Василий убивает другого Василия, a один Сергей другого Сергея, создаёт раскол в русскоязычной общине, т.к. попытайтесь найти хотя бы одного русского, у которого не было бы родственников на Украине.
Конечно, при помощи мощной пропаганды и подавления критического взгляда определённую аудиторию можно убедить, что бомбардировки Киева являются следующей фазой борьбы с фашизмом, однако убедительность подобной информации постоянно вызывает вопросы. Русскоязычная аудитория здесь, как и в России в 2014 году, и теперь сильно различается.
Очень многие эстонские русские ясно чувствуют, что они скорее тут свои, нежели в России. Нынешний кризис безопасности может лишь укрепить это чувство сплочения с Эстонией. Важно эту возможность не упустить. Конечно, чувство сплочения предполагает также наличие определённых общих представлений, которые дают возможность нас в принципе называть единым обществом. Ведь нельзя сказать, что тот кто разгуливает в спортивном костюме с надписью ”Россия” имеет одну идентичность с эстонском обществом. Особенно в нынешнем контексте, когда даже в самой России представления о правде и лжи расходятся.
Основоположники Эстонской Республики отлично справились с привлечением разных людей под одну крышу, направив манифест о независимости ”Всем народам Эстонии”. В этом заключалась их стратегическая мудрость — искать общее, а не разделяющее. Основоположники республики отлично знали русские культуру, язык и характер. Автор Тартуского мирного договора и первый министр иностранных дел Яан Поска в нашем представлении был ”почти русским”; член Комитета спасения Константин Пятс со своим православным вероисповеданием был хорошо интегрирован в русскую культуру; домашним языком генерала Йохана Лайдонера был русский. Однако эти обстоятельства не помешали им создать что-то такое, что стало крупнейшим и важнейшим в деле сохранения эстонского языка и культуры — Эстонское государство. Неужели мы теперь меньше чувствуем нюансы и обладаем худшими социальными навыками, чем жители Эстонии 104 года назад, хоть и имеем гораздо лучший доступ к информации и более высокий уровень образования?