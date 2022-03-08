Русская книга или спектакль Русского театра — это культура, а не угроза безопасности

Киев может и находится в 1300 километрах от Таллинна, но мы ощущаем горячее дыхание полыхающей там войны каждый день. Ещё до того как в Эстонию стали прибывать первые военные беженцы, ко многим моим русским друзьям пришло осознание, что их тут как будто подставили. Я не знаю, сколько эстонцев видит в каждом проживающем тут русском личного посланника президента Путина, однако, безусловно, среди моих русских друзей есть те, кто считают, что именно так на них и смотрят.

Сейчас хорошее время для радикалов получить свои 15 секунд славы, а каждый призывающий успокоиться выглядит почти неуместным. Ситуацию не упрощают и те, кто прикрепляют на стекло своего автомобиля ставшую известной по российским военным машинам букву Z или же вызывающе являются на какое-либо мероприятие с российским флагом. Такие, конечно, есть и будут. Впрочем, не делают обстановку лучше и те, кто требуют высылки проживающих тут на основании вида на жительство граждан Российской Федерации или же вообще искоренения русского языка из общественного пространства. В эпоху социальных сетей информация о раздражающих общество моментах распространяется быстрее, чем кто-то успевает на месте проверить, что же на самом деле произошло. Поэтому тем более имеет смысл каждый раз досчитать до десяти, прежде чем кого-то начинать в чём-то обвинять или писать гневный пост в соцсетях.

Я уже вижу как поднимают голову те, кому мешают русский язык, русская культура — всё то, что связывается с русскими и Россией. В ситуации общественного раздражения люди не умеют разделять проблемы на части, а пытаются всё собрать в одну кучу, ударив по всему этому. Однако каждый спектакль Русского театра не является угрозой для безопасности, как не являются таковыми каждая русская книга или фильм.