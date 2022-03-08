08.03.2022, 06:28
Morgan Stanley: Россию ждет дефолт уже в апреле
Фото: Scanpix
Аналитики американской финансовой корпорации Morgan Stanley, пишет Bloomberg, считают, что к 15 апреля Россия может оказаться не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства и ее ждет дефолт.
”Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий”, — считают в Morgan Stanley.
Дефолт России, по прогнозам аналитиков, будет похож на произошедшее с Венесуэлой, которая, несмотря на нефтяные активы, не смогла выполнять взятые на себя финансовые обязательства из-за санкций и заморозки средств.