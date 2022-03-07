Переговоры России и Украины завершились. Результатом стороны недовольны

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в ее телеграм-канале.

Обсуждение проходило за закрытыми дверями и продлилось более трех часов. В ходе встречи стороны сделали один перерыв.

Встреча дала небольшие положительные подвижки по вопросу предоставления гуманитарных коридоров, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров", — написал Подоляк в своем твиттере в понедельник.

По остальным вопросам, по его словам, продолжаются интенсивные консультации.

"Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку регламента, наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности, — отметил Подоляк. - Результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет".

"Тем не менее, еще раз подчеркну, консультации будут продолжены, и мы получим результаты", - заявил Подоляк.

Комментарий главы российской делегации Владимира Мединского: "Долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Говорить о чем-либо позитивном пока рано. Подписать никаких документов не удалось. Наши ожидания от переговоров не оправдались. Диалог продолжится".

Мединский заявил, что украинская делегация забрала для изучения документы, предложенные российской стороной для подписания, и планирует вернуться к вопросу на следующей встрече.